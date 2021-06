50-libri-da-leggere-quest’estate

Nel percorso di graduale riconquista della normalità si inserisce la nostra tradizionale selezione di titoli per i prossimi mesi: romanzi, racconti, saggi, manuali e graphic novel per affrontare questo periodo caldo

Si torna, piano piano, a uscire, a incontrarsi, a viaggiare. Questa sarà l’estate – dita incrociate – del graduale ritorno alla normalità. Questo significa che non possono venire meno le tradizioni più consolidate. Come, per esempio, le migliori letture estive. Ecco, allora, puntuale, la nostra selezione, 50 titoli molto diversi fra romanzi, racconti, saggi, graphic novel e persino quaderni di attività per tenere allenato il cervello.

Segnaliamo subito il ritorno di grandi autori e autrici, come Emmanuel Carrère, il premio Nobel Kazou Ihiguro, l’icona americana Fran Lebowitz o la nostrana Teresa Ciabatti. Ci sono anche esordi di grandissimo interesse: Michele Vaccari, Tea Hahic-Vlahovic, Marco Lapenna, Sonno. Sono numerosi i libri che indagano le pieghe più profonde e originali dell’identità, dalla raccolta Africana al manuale Questo è libro è trans passando per i romanzi grafici Pelle d’uomo e Flamer o i saggi alla Per soli uomini. Tutte storia che partono da lontano e ci riportano vicino a noi, come ogni viaggio della vita. Proprio per questo, a maggior ragione in questi prossimi mesi di stupore e rinascita: buona lettura!