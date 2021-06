uomini-e-donne,-incredibile-rissa-in-studio:-“abbiamo-rotto-due-telecamere”

Uomini e Donne, incredibile rissa in studio che fino ad oggi era stata tenuta sotto silenzio. Il racconto: “Abbiamo rotto due telecamere”

(Screenshot Canale 5)

Tutto finto e preconfezionato nei people show come Uomini e Donne? Molti pensano di sì, che ci sia un copione scritto e non scritto dettato dagli autori per far agire tronisti e corteggiatori. In realtà a sentore il racconto di un ex protagonista non è proprio così perché ogni tanto escono i sentimenti veri, fin troppo, tanto da scatenare una rissa.

Tutto è successo nell’edizione di sei anni fa del programma di Maria De Filippi. Una delle troniste era la bolognese Valentina Dallari e fra i suoi corteggiatori c’erano Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro, due ragazzi napoletani. Ora Tornese, rivisto quest’anno a ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’, i microfoni di Rtl 102.5 ha raccontato un clamoroso retroscena.

Tra lui e Mariano, che non era l’unico avversario ma uno dei più tosti, i rapporti non erano propriamente cordiali. Fino a quando un giorno nel corso di una delle tante registrazioni del programma, è successo quello che nessuno fino ad oggi aveva mai raccontato.

“Ho litigato in studio con Mariano e ci siamo quasi presi a botte. Poi dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere“, ha spiegato Gianluca,. Una lite che è costata cara, anche se non a loro perché a rimborsare i soldi per il costo delle telecamere sono stato direttamente Maria De Filippi e la redazione.

(Instagram)

A ripensarci oggi, a mente fredda, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne fa mea culpa: “Sicuramente abbiamo sbagliato, abbiamo alzato troppo i toni. Certe cose non si fanno, solo che corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano”.

Per come l’ha raccontata lui, si era un po’ lasciato andare provocando il suo rivale che aveva reagito puntandolo. E riconosce che a 29 anni, come ha oggi, si ragiona in un modo ma allora ne aveva solo 21, pensava meno alle conseguenze delle sue azioni. Per lui adesso è una storia morta e sepolta, ma c’è un retroscena divertente: “Potevamo chiarirci grazie al nostro parrucchiere, perché abitiamo vicinissimi. Ma allor se c’era uno a tagliare i capelli, l’altro aspettava fuori pur di non incontrarlo e viceversa”.

Per chi non ricordasse come sia andata a finire, Gianluca era arrivato fino alla puntata della scelta, ma gli era stato preferito il modello e influencer Andrea Melchiorre. Poi era tornato qualche tempo dopo per corteggiare Nilufar Addati che gli preferì un altro ragazzo, Giordano Mazzocchi. Alla fine quindi non era storia.