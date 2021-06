una-vita,-anticipazioni-oggi-13-giugno:-maite-continua-a-fare-scalpore

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 13 giugno 2021. Che cosa vedremo negli episodi in onda su Canale 5 alle 14.20? La mostra di Maite fa discutere per i quadri spregiudicati, ma per lo stesso motivo affascina il marchese di Los Pontones, nonno di Ildefonso. Felicia riconosce Camino in uno dei dipinti e resta turbata.

La mostra di Maite, con i suoi quadri coraggiosi e trasgressivi, suscita critiche contrastanti.

Il marchese di Los Pontones, nonno di Ildefonso, resta affascinato sia dalle opere “spregiudicate” sia dall’artista stessa.

Vedendo la pittrice con il laccio rosso al collo, Felicia ricorda il regalo anonimo ricevuto da Camino e resta turbata.

Maite mette in guardia Camino: secondo lei Ildefonso non è persona trasparente come vuole fare apparire.

Ildefonso scopre che Antonito si è sottratto con l’inganno al servizio militare, monta su tutte le furie e lo sfida a duello.

Il nipote del marchese di Los Pontones sfida a duello il marito di Lolita.

Felipe è riuscito a trovare un alibi per Marcia.

Il commissario Mendez ha liberato la Sampaio.

Alvarez-Hermoso l’ha riportata ad Acacias.

Santiago-Israel, con l’aiuto di Cesareo, scampa all’aggressione di un misterioso individuo armato di coltello.

Becerra porta il coltello a Genoveva, a casa di Felipe, e la provoca, lasciando intendere che pensa ci sia lei dietro l’aggressione.

Felipe sopraggiunge e coglie la tensione tra i due.

L’avvocato inizia a dubitare della fidanzata e confessa all’amico Liberto che il rapporto tra lei e Israel non lo convince. Come non lo convince la scelta di sposare Genoveva.

Arantxa e Cesareo salutano gli amici del quartiere e i Dominguez.

Emilio convince José a parlare di nuovo con Julio.

A Cinta è stato proposto di fare una tournee in Andalusia.

José è entusiasta, ma Bellita la invita alla calma.

Nonostante le polemiche, la vendita dei quadri di Maite va a gonfie vele, ma Liberto è molto a disagio e tratta la pittrice con distacco.

Il marito di Rosina è in imbarazzo dopo aver visto Maite e Camino in atteggiamenti intimi.

Ursula, prima di morire, ha scritto a vari abitanti del quartiere lettere dove fa delle pesanti rivelazioni.

Quando le missive iniziano a giungere a destinazione si crea scompiglio nel quartiere.

Rosina, per esempio, scopre da una di queste lettere che il marito l’ha tradita e lo affronta.

Ad Agustina la Dicenta ha scritto che Genoveva non è così buona come vuole far credere.

Genoveva, a sua volta, ha ricevuto delle maledizioni.

Julio rivela a José di essere suo figlio, ma decidono di non dire nulla a nessuno.

Solo Emilio, per volontà di Dominguez, è a conoscenza del loro segreto.

Lolita ha un malore e viene portata d’urgenza in ospedale.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 19 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa e su Rete 4 dalle 21.25 alle 23.30.

Domenica 20 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 16.10 circa su Canale 5.