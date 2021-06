the-killing-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

The Killing in streaming su Star di Disney+

Arriva The Killing in streaming su Star di Disney+ da venerdì 11 giugno 2021. Ideata da Veena Sud, vede nel cast Mireille Enos nei panni di Sarah Linden e Joel Kinnaman per la parte di Stephen Holder.

The Killing è il remake della serie televisiva danese Forbrydelsen che ha avuto un grande successo. Di cosa parla The Killing? La storia ruota intorno all’omicidio di una giovane ragazza. La polizia cerca di capire chi sia il responsabile, ma il racconto avviene in modo molto originale.

The Killing, infatti, unisce tre storie distinte ma tutte legate a quel solo omicidio. Sono approfondite le vicende della famiglia della vittima, dei detective incaricati per l’indagine e, ovviamente, dei sospettati.

continua a leggere dopo la pubblicità

Siamo a Seattle e è in questa città che avviene il fatto, oltre che la partenza delle conseguenti indagini. Seattle non è solo sfondo per The Killing. La serie approfondisce questioni locali e le dinamiche politiche che hanno una connessione legata al caso.

Episodio dopo episodio risulta chiaro che niente di tutto questo è un incidente. Tutte le persone coinvolte hanno un segreto. Proprio quando i protagonisti pensano di essersi lasciati questa brutta storia alle spalle, il passato torna a bussare alla porta. C’è ancora qualcosa che riserva loro.

The Killing dove vederlo in italiano

The Killing, qui Mireille Enos che interpreta Sarah Linden in una scena dell’episodio 1×01. Credits: Disney Plus/Star

The Killing: dove vederlo in italiano? In Italia approda per la prima volta con la stagione 1 in onda su Fox Crime dal 3 novembre 2011 al 26 gennaio 2012. Sullo stesso canale è trasmessa la seconda stagione dal 4 aprile 2012 al 20 giugno 2012 in prima tv per il nostro Paese. Il secondo ciclo di episodi debutta da noi a pochi giorni di distanza dalla messa in onda negli Stati Uniti.

continua a leggere dopo la pubblicità

Anche The Killing 3 approda su Fox Crime in italiano in prima visione. I dodici episodi del terzo ciclo vengono proposti dal 5 novembre 2013 al 21 gennaio 2014. Negli Stati Uniti la quarta stagione della serie arriva su Netflix il 1° agosto 2014 con tutti gli episodi. Diversa è la messa in onda italiana: il 20 novembre 2014 debutta Massacro in famiglia (episodio 4×01) su Fox Crime. Sempre su questo canale viene trasmessa tutta la quarta stagione in prima tv fino al giorno di Natale del 2014 con l’episodio Eden (4×06).

Da venerdì 11 giugno 2021 è disponibile The Killing in streaming su Star di Disney+ con tutte e quattro le stagioni per un totale di 44 episodi. Ecco tutti i titoli dei film e delle serie tv nel catalogo di Star!