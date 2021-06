stefano-de-martino-nella-bufera,-scrive:-“volevo-nascere-a-milano”,-il-web-si-rivolta-e-lo-insulta

Spread the love











Stefano De Martino, venerdì sera, è stato ospite alla prima puntata di Europei a casa The Jackal, un programma che va in onda su Rai Play dove si seguono le partite dell’Italia in compagnia dei componenti del gruppo The Jackal.

Stefano De Martino dice: “Potendo sceglierei sarei voluto nascere a Milano anziché a Torre Annunziata”

Ogni venerdì ci sarà un ospite diverso ma il primo venerdì a fare compagnia al gruppo The Jackal è stato Stefano De Martino che ha giocato ed è stato anche molto simpatico, come al solito. De Martino ha giocato con Ciro, Fru, Fabio, Aurora, Claudia, Simone e Alfredo e tutti si sono così tanto divertiti che ad un certo punto De Martino si è calato così tanto nel personaggio che è stato anche insultato sui social perchè, evidentemente non è stato capito lo spirito del gioco che stavano facendo.

Infatti, Stefano De Martino doveva pagare pegno e lo ha fatto dicendo questa frase: “Potendo sceglierei sarei voluto nascere a Milano anziché a Torre Annunziata” ma stava chiaramente scherzando.

Era evidente che De Martino stesse scherzando infatti, ha taggato il profilo di The Jackal e, mentre diceva quella frase che ha suscitato tanta indignazione, stava con Ciro e Claudia e i tre si stavano divertendo di gusto.

Poi, durante la serata, De Martino ha anche letto, molto divertito, cosa gli stavano dicendo sul web dopo quella frase e, fra le tante accuse e insulti gli hanno anche detto: “Ah pure razzista!”.

Ma De Martino stava solo facendo un gioco: “Rispondi o posta” che in tanti non hanno capito tanto che il web gli si è rivoltato contro.

I giochi che ha fatto Stefano De Martino durante il programma

Stefano De Martino ha giocato a Tre domande per De Martino e su tutte le domande che gli sono state fatte ha risposto solo adue su tre. Alla prima domanda: “se un elicottero in fiamme ci fossero Maria De Filippi e il direttore di Rai Due, lui chi salverebbe”, lui ha risposto “la De Filippi”.

Alla seconda, quale tra due aziende di cui è stato testimonial preferisce, lui ha lo stesso risposto, salvo poi spiegare che tanto con quella che ha scartato il contratto è scaduto.

Alla terza, chi preferisce tra Biagio Izzo e Paolantoni, non ha voluto rispondere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...