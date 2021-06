Sarebbe preferibile usare le erbe aromatiche sempre fresche per preservare il loro aroma, ma poi purtroppo arriva l’inverno e spesso molte di esse si seccano. C’è però un modo antico per preservare tutto il profumo delle erbe aromatiche e averle sempre disponibili: preparare il sale aromatizzato alle erbe. Vi aiuterà non solo a ridurre la quantità di sale nel cibo ma anche ad aggiungere più sapore ai vostri piatti. Inoltre è oltremodo comodo da avere sempre a disposizione e si usa su tutto: dalle verdure cotte alle insalate, dalle patate lesse alle uova, dal pesce ai crudi.

Per prepararlo, potete scegliere di usare il sale grosso o quello fino, la cosa importante è che scegliate un sale marino di ottima qualità, magari italiano. Il sale marino integrale è asciugato all’aria e al sole e poi confezionato senza aggiunta di anti agglomeranti e sbiancanti.

Per quanto riguarda invece le erbe aromatiche, il periodo migliore per raccoglierle è la tarda primavera e l’estate perché in questo periodo hanno la massima concentrazione di principi attivi. L’ideale è raccoglierle al mattino presto o a tarda sera quando gli oli essenziali sono al massimo. Meglio ovviamente se sono bio, oppure addirittura selvatiche.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

500 gr Sale marino fino integrale

20 gr Zenzero

20 gr aghi Rosmarino

10 gr Semi Di Coriandolo

10 gr Timo Limone

10 gr Verbena

1 scorza Limone

Fiori Erba Cipollina

20 gr di foglie Salvia

Preparazione:

Per preparare la ricetta del sale aromatizzato alle erbe, lavate delicatamente le erbe aromatiche con un panno umido, poi asciugatele bene lasciandole stese su un canovaccio.

Pelate lo zenzero fresco e prelevate la scorza del limone facendo attenzione a non tagliare anche la parte bianca.

Su un tagliere di legno iniziate a tritare, con un coltello, lo zenzero e la scorza del limone.

Man mano aggiungete le varie erbe fresche: le foglie di salvia, gli aghi di rosmarino, poi le foglioline di timo e origano e le foglie di verbena.

Tostate qualche minuto i semi di coriandolo in una padella antiaderente, uniteli alle erbe e schiacciateli con il coltello, così da sprigionare tutto il loro aroma.

Unite i fiori di erba cipollina.

Unite il sale alle erbe aromatiche tritate e mescolate bene per amalgamare il tutto.

Stendete il sale su un foglio di carta da forno e lasciatelo asciugare all’aria per 24 ore oppure mettetelo in forno aperto a bassa temperatura (50 C) per circa 45 minuti.

Lasciate raffreddare.

Quando il sale sarà completamente asciutto lo potete raccogliere e chiudere in vasetti.