paolo-bonolis-60-anni-speciali-con-le-parole-della-sua-ex

Domani, 14 giugno, Paolo Bonolis compierà 60 anni. Per l’occasione, così, una persona molto importante della sua vita ha deciso di fargli gli auguri. Si tratta di Laura Freddi, sua storica ex, che ha ripercorso la sua amicizia con il conduttore romano in una recente intervista!

Paolo Bonolis e Laura Freddi sono stati assieme circa tre anni e, nonostante si trattasse dei primi anni ’90, ancora oggi i due sono molto legati. Per l’occasione, così, Novella 2000 ha deciso di intervistare la donna, che ha fatto al suo ex degli auguri davvero speciali!

Laura Freddi: le parole per il compleanno di Bonolis

Laura Freddi, intervistata da Novella2000, ha rivelato che all’epoca la storia fra lei e Paolo fece molto scalpore, soprattutto a causa della differenza d’età tra i due anche se lei non ha mai “accusato” questa “distanza”.

A far molto discutere fu anche il fatto che il conduttore era reduce dal suo primo matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui aveva anche avuto due figli.

In molti si chiedono coma mai i due si siano lasciati e Laura ha rivelato che, ad oggi, non sa ancora rispondere a questa domanda!

“Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata”.

ha infatti confessato.

“Scherzi a parte, ho un bellissimo rapporto con Paolo e sua moglie Sonia Bruganelli. Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria. Non riusciamo a vederci per via del lavoro e della situazione sanitaria, ma sono contenta e felice dell’amicizia che ci lega. Spero che prima o poi riusciremo a creare un incontro con le nostre rispettive famiglie“.

ha confessato, augurando poi a Paolo di festeggiare un compleanno speciale, in famiglia, con chi gli vuole bene, in serenità.

“Io gli voglio un gran bene, lui lo sa”.

ha concluso la donna che, però, ha messo che si troverebbe in difficoltà se dovesse pensare al regalo perfetto per uno come lui!