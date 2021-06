Home » News » Omar Pedrini: operato d’urgenza al cuore

Il cantautore Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, è stato operato nelle ultime ore d’urgenza a Bologna per un aneurisma aortico. La moglie Veronica e il suo staff comunicano ai fan le sue condizioni di salute.

Omar Pedrini, cantautore, chitarrista ed ex leader dei Timoria, ha postato su Instagram una foto dal letto d’ospedale scrivendo di avere un aneurisma aortico. Non è la prima volta che Omar Pedrini soffre di problemi legati al cuore. Già nel 2004 aveva avuto un aneurisma aortico e nel 2014 aveva subito un intervento di ben undici ore.

Il problema di per sé è grave ma i medici hanno agito con tempestività e le condizioni del musicista appaiono sotto controllo. Infatti, a causa dei problemi avuti in passato, Omar Pedrini viene costantemente sottoposto a periodici controlli. L’ultimo controllo era stato effettuato in vista dei prossimi concerti estivi.

Omar Pedrini ha subito un intervento al cuore di cinque ore all’ospedale di Bologna. Si trova in terapia intensiva ma ha ripreso coscienza.

Venerdì 11 giugno il cantautore e musicista Omar Pedrini è andato sotto i ferri per risolvere il problema dell’aneurisma aortico che gli è appena stato diagnosticato. L’intervento si è svolto nella Villa Torri di Bologna sotto la guida del chirurgo cardiovascolare Roberto di Bartolomeo.

A rassicurare i fan, preoccupati dopo il silenzio seguito alla foto postata su Instagram da Omar Pedrini, è intervenuta la moglie Veronica Scalia. Lo stesso staff di Omar ha scritto su Twitter:

Omar è stato operato ieri alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare Prof. Roberto di Bartolomeo e dalla sua equipe. L’intervento durato 5 ore è riuscito. Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente.

Insomma pare non ci sia da temere per la salute del musicista Omar Pedrini, che si accinge ad un’estate piena di conferenze e concerti, anche se il suo stato di salute dovrà essere costantemente monitorato dallo staff medico.