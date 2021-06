Magnum P.I. 4 stagione arriva nel 2021

Magnum P.I. 4 stagione quando esce? Autunno 2021

È il 15 aprile 2021 quando TVLine riporta la notizia del rinnovo di cinque serie in casa CBS. Viene confermata Magnum P.I. 4 stagione, oltre a S.W.A.T. per la stagione 5, Bull per la stagione 6, Blue Bloods per la stagione 12 e NCIS per la stagione 19.

Magnum P.I. 4 quando esce? L’uscita è attesa per l’autunno 2021 negli Stati Uniti su CBS in data ancora da definire.

Magnum P.I. 4 in Italia quando arriva?

Non conosciamo la data di uscita di Magnum P.I. 4 in Italia. Dato che la quarta stagione dovrebbe iniziare nel corso dell’autunno 2021 su CBS oltreoceano, immaginiamo che per il debutto nel nostro Paese si debba aspettare almeno la fine del 2021. Per ora si tratta di ipotesi che facciamo guardando ai cicli di episodi precedenti.

Jay Hernandez interpreta Thomas Magnum: è il protagonista della serie.

Jay Hernandez in Bright (2017). Credits ph.: Matt Kennedy/©Netflix/courtesy Everett Collection

La prima stagione va in onda nella stagione televisiva 2018-2019 sia negli Stati Uniti sia in Italia. L’episodio 1×01 viene trasmesso il 24 settembre 2018 su CBS e arriva a meno di un mese di distanza (16 ottobre 2018) nel nostro Paese su Fox.

Uno schema analogo è adottato per la seconda stagione. L’episodio Payback is For Beginners, tradotto in italiano con Vendetta per principianti, debutta negli USA il 27 settembre 2019 e approda su Fox a strettissimo giro il 15 ottobre 2019.

La terza stagione di Magnum P.I. in Italia arriva sempre con meno di un mese di scarto dall’uscita americana. L’episodio 3×01 va in onda su CBS il 4 dicembre 2020. Il 10 gennaio 2021 viene trasmesso su Fox con il titolo Doppia incriminazione.

Magnum P.I. 3 in Italia finisce in prima tv domenica 13 giugno 2021 con il finale di stagione dal titolo Discendenze. Va in onda su Fox alle ore 21.

Qualora l’uscita di Magnum P.I. 4 stagione dovesse rispecchiare le tempistiche delle precedenti stagioni, potremmo non dover attendere molto rispetto al debutto statunitense per vedere in italiano i nuovi episodi.