in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-13-giugno:-cts:-“via-pure-j&j”.-babele-sui-richiami

Milano – Per 48mila euro. La Regione nomina parte del Cda Il Pio Albergo Trivulzio comprò i camici del cognato di Fontana La società Dama Spa, di proprietà di Roberta e Andrea Dini, moglie e cognato del governatore Attilio Fontana, ha ricevuto a maggio 2020 un pagamento da 48.312 euro dal Pio Albergo Trivulzio di Milano per la fornitura di 6.600 camici monouso. A dimostrarlo, la fattura numero 11.578 emessa dall’istituto in data 28 maggio 2020, a […]

Il dossier – Guastatori dell’alleanza giallorosa Pd: la federazione-fuffa per rompere col M5S Si scrive “Federazione di centrosinistra”, si legge “No all’alleanza privilegiata con i Cinque Stelle”. Il dibattito dentro il nuovo Pd di Enrico Letta (o piuttosto presunto tale) in questi ultimi giorni si è concentrato sulla formula, vagamente creata a tavolino. Tra le difficoltà della nuova segreteria e la tattica scelta dalle correnti (ovvero, logorare, non […]

L’inchiesta/2 – Fratelli d’Italia – Dietro il boom della Meloni La destra delle “Bestie” social: Giorgia azzanna più di Matteo Non ci sono solo i sondaggi che fotografano un imminente aggancio di Giorgia Meloni su Matteo Salvini. A preoccupare il leader della Lega e la sua “Bestia”, 30 persone che comunicano ogni suo singolo movimento, c’è un’altra competizione in cui il sorpasso della giovane leader di Fratelli d’Italia è già avvenuto, ormai da due mesi: […] di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini

La riforma Fornero Altri 1.500 nuovi esodati: un’epopea lunga 10 anni “Nona salvaguardia” – Ad oggi sono 150mila i lavoratori rimasti senza stipendio né pensione dal 2011. La toppa messa da ogni governo. E non sarà l’ultima…

Europei Minuto 43, la grande paura: Eriksen rianimato in campo Il giocatore danese si è accasciato a terra vittima di un malore mentre la sua nazionale affrontava la Finlandia. Giocatori in lacrime. Poi tutti insieme hanno deciso di riprendere il match

Medio oriente – Svolta in Israele La fine di “Re Bibi”: ora trama per restare aggrappato al trono Oggi il nuovo governo israeliano dovrebbe arrivare al giuramento ed è uno dei governi di coalizione più eterogenei e strani che si possano immaginare, con a capo un ebreo religioso con la Kippah (la papalina) in testa e all’interno un antireligioso di prima linea. E perfino un arabo. Chi è riuscito a compiere il miracolo? […] di Manuela Dviri

L’intervista – Paolo Bianchini “Manfredi contro i tedeschi. Sordi e le notti da vitellone. E l’incontro con Chaplin” Regista, negli anni 60 ha girato dei western e degli horror oggi considerati dei cult

L’intervista – Filippo Rossi – L’ex finiano contro “lady destra” “Stando sempre in tv, il 20% è poco” “La federazione di centrodestra è un arrocco di Salvini. Un segnale di grande difficoltà da parte sua e Berlusconi ci sta cascando con tutte le scarpe”. Filippo Rossi è stato uno dei protagonisti della stagione finiana di Futuro e Libertà. Oggi, con altri, sta lanciando il suo nuovo partito, Buona Destra, che farà il suo […]

L’intervista – Federico D’Incà – Ministro dei 5Stelle “Al Nord abbiamo problemi: apriamo la Casa dei civici” Vuole un nuovo Movimento con una struttura forte, e in fretta, “perché abbiamo sbagliato a non darcela prima” ammette il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Ma bisogna sbrigarsi soprattutto per un altro motivo, riconosce: “La riorganizzazione deve essere uno strumento, presto dovremo tornare a parlare solo dei nostri temi in agenda”. […]

Trombosi rare – Un caso a Brescia Morto un 54enne. E al centralino “eventi avversi” non sanno che dire Il malore in casa, l’ischemia, la corsa in ospedale, l’operazione per asportare un trombo, la terapia intensiva e la morte, 12 giorni dopo la prima dose di AstraZeneca. Cronologia di un calvario su cui indaga la Procura di Brescia che vuole capire se la trombosi fatale che ha colpito il 54enne Gianluca Masserdotti sia direttamente […] di Urbano Croce e Francesco Ferasin

Richiami & C. – Problemi dalla Lombardia alla Campania Rischiamo 40-60 mila dosi in meno al giorno Giovanni Rezza, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, ha firmato la circolare che ha impresso la nuova giravolta alla somministrazione AstraZeneca (agli under 60 il richiamo dovrà essere fatto con Pfizer BioNTech o con Moderna) nella notte tra venerdì e sabato. E ieri mattina in molte Regioni c’è stato il caos. In Lombardia […] di Natascia Ronchetti

Le petizioni Ass. Coscioni: “Adesso i dati”. E su change.org “Figliuolo out” “Accogliamo con soddisfazione la notizia che il Ministro Speranza ha dato indicazione perentoria a non effettuare il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni”. Così Valeria Poli, dell’Associazione Luca Coscioni e presidente Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare, firmataria – insieme a numerosi scienziati e accademici – della lettera che giorni fa ha aperto il […]

Materie prime Acciaio, l’Ue ora asseconda i produttori In crisi – la Commissione vuole la proroga delle quote all’import nonostante l’impennata dei prezzi di Gianclaudio Torlizzi

Questioni comiche – Angoli e visioni Ritmo & spazio, anche l’occhio vuole la sua parte “Come mai siete così lontani?”. “Non siamo lontani, siamo solo molto piccoli”. Conoscere le leggi nascoste della comunicazione aumenta l’arsenale di cui un comico può disporre per i suoi atti di sabotaggio dell’immaginario (Qc #15). Dopo il codice linguistico, diamo un’occhiata al codice visivo e alle sue metabole. ELEMENTI DI SEMIOTICA DELL’ARTE VISIVA IL CODICE […]

Anp, il patriarca Abu Mazen è in crisi. Il futuro è nel voto È evidente lo sforzo di Israele in queste settimane di riprendere una vita politica normale, con l’elezione di Yair Lapid alla presidenza, con l’accordo di governo Lapid-Bennett che sta mettendo fine ai 12 anni dell’era di Bibi Netanyahu. Dall’altra parte del Muro, la situazione di stallo è drammatica specie dopo l’annullamento – l’ennesimo – delle […]

Insieme per forza Bennett-Lapid: i patti incrociati degli 8 alleati Il blocco anti Netanyahu che oggi il leader dell’opposizione, Yair Lapid, deve sottoporre al voto di fiducia della Knesset è formato da otto partiti. Va da sé che una coalizione così ampia presenti al proprio interno elementi discordanti, ma in questo caso il leader del partito centrista laico Yesh Atid (C’è futuro), è riuscito a […]