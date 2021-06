in-cornovaglia-va-in-scena-il-ritorno-del-multilateralismo

CARBIS BAY. In una splendida giornata in Cornovaglia, il G7 2021 si conclude con una marcata reprimenda contro la Cina, i sette chiedono una nuova inchiesta sulle origini del Coronavirus, annunciano un impegno sul clima importante anche per i Paesi poveri ma giudicato ancora insufficiente da ong e addetti ai lavori, lo stesso per quanto riguarda i vaccini, c’è stata una pesante lite sulla Brexit e una certezza netta: il multilateralismo è tornato, prepotente, checché ne dica Pechino (“il mondo non è più governato da pochi”).