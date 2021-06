g7,-linea-dura-contro-cina-e-russia.-un-miliardo-di-vaccini-ai-paesi-poveri

Si svolge oggi a Carbis Bay, in Cornovaglia, l’ultima giornata del G7. Dopo la presa di posizione di ieri contro la Cina dei sette leader occidentali, che hanno condannato i “lavori forzati” e il trattamento della minoranza uigura da parte di Pechino, oggi arriva la dichiarazione finale.

Il G7 ha promesso di donare oltre un miliardo di dosi di vaccino contro il coronavirus a Paesi più poveri. Lo ha annunciato in conferenza stampa il premier britannico, Boris Johnson, che al summit in Cornovaglia ha fatto gli onori di casa. Johnson ha detto che le dosi arriveranno sia direttamente sia tramite il programma Covax. L’impegno è molto inferiore rispetto alle 11 milioni di dosi di cui l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha detto che c’è bisogno per vaccinare almeno il 70 per cento della popolazione mondiale e per porre davvero fine alla pandemia.

Nella dichiarazione finale, i leader dei G7 si dicono d’accordo per adottare una linea più dura contro la Cina in materia di pratiche commerciali sleali, questioni relative ai diritti umani e repressione dell’opposizione a Hong Kong. Allo stesso tempo, la dichiarazione sottolinea un interesse comune alla cooperazione con la Cina per quanto riguarda le sfide globali come la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità. È la prima volta che i leader del G7 esprimono le loro critiche alla seconda economia mondiale in una dichiarazione finale in modo così esplicito.

Secondo la bozza, per quanto riguarda la Cina il G7 cercherà di “continuare a consultarsi sugli approcci collettivi per gestire le politiche e le pratiche non di mercato che minano il funzionamento equo e trasparente dell’economia globale”. Inoltre, si fa riferimento alla promozione “dei nostri valori, anche invitando la Cina a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare in relazione allo Xinjiang e a quei diritti, libertà e alto grado di autonomia per Hong Kong sanciti dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica”.

Il comunicato fa riferimento anche a due altre aree chiave nei rapporti con Pechino, esprimendo “seria preoccupazione sulla situazione nel Mar cinese orientale e meridionale” e sottolineando “l’importanza della pace e della stabilità sullo Stretto di Taiwan”. Inoltre si invoca uno studio “tempestivo, trasparente, scientifico, guidato da esperti e indetto dall’Oms sulle origini del Covid-19”.