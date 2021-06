Ingredienti

300 g carote e zucchine a spaghetti

250 g code di gambero sgusciate

150 g yogurt

60 g farina

40 g amido di mais

40 g pâté di olive

olio di arachide

olio extravergine di oliva

acqua frizzante

ghiaccio

sale

Durata: 20 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta del fritto veloce, scaldate abbondante olio di arachide (a 170‑175 °C) in una larga padella dai bordi alti. Intanto, per la salsa, mescolate lo yogurt con il pâté di olive, 2 cucchiaini di olio extravergine e una presa di sale.

Preparate la pastella mescolando la farina e l’amido con 150 g di acqua frizzante freddissima e 3 cubetti di ghiaccio.

Friggete le verdure nell’olio caldo, metà alla volta, dopo averle immerse nella pastella, a piccoli nidi. Scolatele su carta da cucina.

Friggete i gamberi dopo averli immersi nella pastella. Scolateli su carta da cucina e serviteli subito con le verdure e la salsa.

L’idea in più: per rendere i gamberi più croccanti, «impanateli» nelle mandorle a lamelle, dopo averli passati nella pastella.