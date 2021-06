francesca-lodo-diretta-su-ilary-blasi:-e’-diventata-…”

Spread the love











Conclusasi l’esperienza di Francesca Lodo all’Isola dei famosi, quest’ultima ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e parlare proprio della sua avventura in Honduras. Per chi non lo sapesse, Francesca è stata assolutamente una delle protagoniste dell’edizione appena conclusa dell’Isola dei Famosi 2021 ed in diverse occasioni è stata anche sostenuta dalla conduttrice Ilary Blasi. Le due infatti si conoscono abbastanza bene, visto che hanno condiviso un’altra esperienza ovvero hanno debuttato in televisione nel programma Passaparola come Letterine. Nel corso dell’intervista rilasciata da Francesca a Super guida TV sembrerebbe che quest’ultima abbia voluto proprio parlare anche di questo e del suo rapporto con Ilary.

Francesca Lodo, l’ex naufraga e le sue dichiarazioni sull’Isola dei famosi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, una delle protagoniste indiscusse di questa Isola dei Famosi 2021 è stata Francesca Lodo. Sembrerebbe che quest’ultima sia stata assente dal mondo della televisione per circa 10 anni e sarebbe tornata proprio con la partecipazione al reality. Sicuramente per lei è stata un’ esperienza molto importante che le ha permesso di tornare quindi protagonista della televisione italiana. “Ho scelto di partecipare perché volevo darmi un’altra opportunità considerando che da 12 anni avevo abbandonato l’idea di fare ancora televisione. Era da un po’ che mi stavano corteggiando e così ho deciso di accettare”. Con queste parole Francesca nel corso dell’intervista ha voluto quindi spiegare le motivazioni che l’hanno portata ad accettare questa esperienza che per lei è stata sicuramente significativa e anche molto importante.

Le parole su Ilary Blasi, compagna di avventura a Passaparola

Poi sembrerebbe che Francesca abbia voluto parlare anche di Ilary Blasi con la quale ha condiviso il debutto in televisione nel programma Passaparola, come Letterine. Francesca ha sottolineato come sia stato bello tornare a lavorare con Ilary dopo tanti anni e non sono mancati i complimenti alla moglie di Francesco Totti. “Cos’è stato ritrovare Ilary Blasi dopo così tanti anni? E’ stato bello. Ilary è sempre molto simpatica come lo era da ragazza. E’ diventata una grande professionista e sono stata felice di aver partecipato al reality proprio quando lei ha avuto l’opportunità di condurlo. Quando ci siamo viste ci siamo abbracciate. Non ci vedevamo da 16 anni ed è stato emozionante rivederla. Ha saputo condurre quest’Isola mettendoci quel sarcasmo tipico dei romani. Spero che venga riconfermata anche per la prossima edizione”.

Le dichiarazioni di Francesca e gli aneddoti sulla sua partecipazione al reality

Poi l’ex letterina ha confessato anche di aver pensato durante questi mesi in Honduras di mollare. Francesca così come tanti altri naufraghi avrebbe tanto sofferto per la fame e che proprio per questo motivo un giorno dopo aver fatto degli incubi ed essere molto preoccupata per la sua famiglia, aveva pensato di andare via. Poi sarebbe riuscita da sola a tranquillizzarsi e dopo aver pianto tanto, sarebbe riuscita ad andare avanti, nonostante comunque per due mesi e mezzo non abbia avuto possibilità di parlare con un suo familiare.

