Elite Storie Brevi, dal 14 al 17 giugno gli episodi speciali

Elite Storie Brevi, tutto sugli episodi speciali. In attesa della quarta stagione di Elite, in arrivo il 18 giugno 2021, Netflix ha realizzato quattro episodi speciali, che verranno rilasciati dal 14 al 17 giugno (così detta Elite Week). Vengono raccontate quattro storie di tre episodi brevi ciascuna incentrate sull’estate tra la terza e la quarta stagione, quindi prima dell’inizio del nuovo trimestre a Las Encinas.

Dal 14 maggio Netflix Spagna ha iniziato a rilasciare i trailer dei quattro speciali, che ci rivelano chi avranno come protagonisti. Il primo speciale è dedicato a Guzman, Cayetana e Rebe, il secondo a Guzman e Nadia, il terzo a Omar, Ander e Alexis e il quarto e ultimo a Carla e Samuel.

Guzmán Caye Rebe (3 episodi, 14 giugno)

I tre protagonisti dello speciale si trovano insieme a festeggiare le vacanze estive con un party da urlo ma qualcosa va storto. I tre infatti fanno abuso di sostanze stupefacenti e la situazione sfugge loro di mano. Quale guaio combineranno? Ecco il trailer:

una Historia Breve de una fiesta fuera de control 💚

A Short Story about a wild party 💚 continua a leggere dopo la pubblicità 14 JUN #EliteWeek pic.twitter.com/aklBwAKZTh — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 14, 2021

Nadia Guzmán (3 episodi, 15 giugno)

Il secondo speciale ha come protagonista una delle coppie più amate della serie tv: i Guznadia. Li abbiamo lasciati che si promettevano di aspettarsi, mentre Nadia avrebbe studiato a New York e poi sarebbe tornata da Guzman. Come spesso però capita, le storie a distanza sono più complicate del previsto. Nel trailer Omar chiede alla sorella di andare a una festa (la stessa in cui il ragazzo perde il controllo?) ma lei rifiuta e Omar intuisce che non voglia vedere Guzman.

Nella scena seguente Nadia legge un libro e come segnalibro ha delle foto con il ragazzo. I due si sentono al telefono e lei rivela di sentire molto la sua mancanza e che se si vedessero, probabilmente non riuscirebbe più a separarsi da lui. Guzman risponde dicendole di avere un’idea. Quale sarà? Riusciranno a trovare un nuovo equilibrio e a stare insieme oppure no? Ecco il trailer:

una Historia Breve de una relación de larga distancia 💜

A Short Story about a long-distance relationship 💜 continua a leggere dopo la pubblicità 15 JUN #EliteWeek pic.twitter.com/vy0Pi1WwN8 — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 15, 2021

Omar Ander Alexis (3 episodi, 16 giugno)

Il terzo speciale è dedicato agli Omander e ad Alexis, il ragazzo che Ander conosce nella clinica nella terza stagione, anche lui ammalato. Nel terzo trailer il ragazzo si prepara a vivere gli ultimi mesi di vita e Ander decide di restargli vicino. Ecco il trailer:

una Historia Breve de amistad incondicional 💙

A Short Story about an unconditional friendship 💙

16 JUN #EliteWeek pic.twitter.com/GADUVtq9Jz — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 16, 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

Carla Samuel (3 episodi, 17 giugno)

L’ultimo speciale non poteva non avere l’altra coppia amatissima, ovvero i Carmuel. Anche questa coppia deve far fronte alla lontananza e anche per loro non sarà facile. Nel trailer Sam raggiunge Carla in aeroporto per salutarla. Lui crede ancora nella loro storia, lei non vuole soffrire. Che cosa succederà? Avranno il loro lieto fine oppure no? Ecco il trailer: