coronavirus-nel-mondo:-giocatori-e-staff-del-venezuela-positivi-all’esordio-della-coppa-america

Undici membri della delegazione venezuelana, tra cui otto giocatori, sono risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della gara d’esordio della Coppa America contro il Brasile (paese ospitante,) ha detto sabato la Federcalcio venezuelana. Positivi anche tre giocatori e un membro dello staff tecnico della squadra boliviana.

L’Africa teme la terza ondata Covid

Più di 5 milioni di persone sono state infettate da Covid-19 in Africa dall’inizio della pandemia, secondo un conteggio effettuato dall’AFP sabato da rapporti ufficiali. L’Africa, che è minacciata da una terza ondata, è l’unica regione al mondo in cui la pandemia è progredita (+ 30%) la scorsa settimana poiché la pandemia è rallentata per la sesta settimana consecutiva in tutto il mondo (-14%). L’Africa resta, dopo l’Oceania, il continente meno colpito dalla pandemia per numero di casi e numero di morti.

Campagna di vaccinazione in Cile

La regione di Santiago del Cile ha iniziato sabato un nuovo contenimento per combattere l’aumento dei casi di Covid-19, nonostante un’importante campagna di vaccinazione. Il Cile, un paese di 19 milioni di persone, ha già vaccinato 11,3 milioni di persone con almeno una dose e 8,8 milioni con due dosi.

Argentina, nuove restrizioni al traffico aereo

Il governo argentino ha disposto nuove restrizioni al traffico aereo internazionale per paura dell’ingresso nel Paese di varianti del Covid-19, tra cui il Delta inizialmente rilevato in India. I nuovi accordi riducono le frequenze aeree con l’Europa e sospendono destinazioni come la Turchia e i paesi africani.