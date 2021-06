calciomercato-juventus,-decisione-clamorosa:-rifiutato-il-rinnovo

Calciomercato Juventus, il calciatore in scadenza nel 2022 ha rifiutato il rinnovo di contratto. I possibili sviluppi futuri

Calciomercato Juventus, un calciatore rifiuta il rinnovo (@GettyImages)

La prossima stagione dovrà essere quella della rinascita per la Juventus. Nonostante i due titoli vinti con Andrea Pirlo in panchina, la volontà della dirigenza e dei tifosi è quella di ritornare a vedere una squadra dominante tanto in Italia quanto in Europa. È per questo motivo che è stato richiamato Massimiliano Allegri, ed è per lo stesso motivo che la prossima sessione di calciomercato sarà fondamentale.

Bisogna prima di tutto chiarire il futuro dei vari Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata. Dopo aver sistemato le cose in attacco, ci si concentrerà principalmente sul reparto che richiede più rinforzi: il centrocampo. Tra addii e conferme, potrebbe esserci una sorta di rivoluzione. Intanto, c’è un calciatore che è pronto a rifiutare il rinnovo di contratto: ecco i possibili sviluppi futuri.

Calciomercato Juventus, Dembele non rinnova col Barça

Dembele ha deciso di non rinnovare il contratto col Barcellona (Getty Images)

Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, Ousmane Dembele avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto – in scadenza nel 2022 – con il Barcellona. Una possibile scelta che ovviamente avrebbe del clamoroso, considerando il valore dell’attaccante francese e soprattutto le squadre che lo vogliono in Europa. Tra queste, continua ad esserci la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che già fiuta il colpaccio a zero il prossimo anno.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra il club Blaugrana e l’entourage del giocatore, al momento impegnato con la sua Nazionale. Qualora non si arrivasse ad un accordo definitivo, non sarebbe da escludere una sua cessione già in questa sessione di calciomercato. I bianconeri rimangono vigili sui possibili risvolti della trattativa.