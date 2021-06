venus-club,-iva-zanicchi-senza-freni:-“ho-ricevuto-un-regalo-e-quando-l’ho-aperto-…”,-lorella-boccia-in-grande-imbarazzo

Spread the love











Giovedì 10 giugno, a Venus Club, il programma condotto da Lorella Boccia dove ospite fissa è una vulcanica e frizzante Iva Zanicchi, la cantante romagnola ha raccontato un aneddoto che ha imbarazzato molto Lorella Boccia anche se, nello stesso tempo, ha divertito tanto.

L’aneddoto è nello stile di Iva Zanicchi che, ogni volta che è ospite nelle varie trasmissioni televisive, regala delle chicche incredibili che riguardano la sua vita e che, anche se qualche volta sembrano esagerate, sono sempre assolutamente vere, come è pronta a giurare lei stessa.

L’aneddoto che racconta Iva Zanicchi mette in imbarazzo Lorella Boccia

Iva Zanicchi che è sempre molto simpatica e ha sempre tanti racconti divertenti, giovedì ne ha svelato un altro dei suoi.

La bravissima cantante, ormai ottantenne ha detto durante l’ultima puntata di Venus andata in onda giovedì scorso: “In passato usava fare tantissime tournée con i cantanti italiani, si andava in coppia in America e in Canada, quella che ricordo con maggior piacere, la più bella fu con Gianni Morandi. Furono concerti trionfali, erano gli anni d’oro. Una sera arrivano gli organizzatori, mi chiedono di far loro un favore e io dico di sì, ero a mo’ di tappeto. Mi dicono ‘abbiamo in sala il più anziano italiano d’America di origine napoletana e vorremmo che gli dedicasse una canzone in napoletano’. Io lo faccio e alla fine questo vecchietto viene in camerino accompagnato dai figli”.

E poi la Zanicchi continua: “Questo signore mi fa: ‘Zanicca…’ ero donna, quindi secondo lui il cognome doveva finire con la A, ‘Siete stata abbastanza brava, siete stata una brava guagliona’. Poi si rivolge al figlio: ‘Io questa sera voglio tornare perché devo portare una regalo alla Zanicca’. Avevo detto che non c’era bisogno ma è tornato la sera con un pacchettino fatto molto bene e dice: ‘Zanicca, io so come si vive in Italia nelle vostre povere case, nelle vostre famiglie che non avete la gabba netta (e cioè intendeva il gabinetto)’. Non capisco dove vuole andare a parare, apro il pacchettino e dentro c’era un rotolo di carta igienica!”.

A quel punto in studio tutti ridono di gran gusto anche se Lorella Boccia è anche un po’ in imbarazzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...