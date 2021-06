usa-russia:-“io-un-killer?”,-putin-sorride-sprezzante

l presidente russo, Vladimir Putin, si e’ augurato che il suo omologo statunitense, Joe Biden, non prenda decisioni “basate sugli impulsi” e ha riso sprezzante quando gli e’ stato chiesto se sia un assassino aggiunge che sono parole espressione della “cultura americana”.

In un’intervista esclusiva all’emittente americana MSCNBC, alla vigilia dell’atteso summit a Ginevra, Putin – sollecitato sul fatto che Biden lo abbia definito “un killer”- ha prima sorriso e poi ha aggiunto di aver sentito decine di volte accuse del genere, ma che e’ qualcosa di cui non si preoccupa. “Durante il mio mandato, mi sono abituato ad attacchi da tutti i tipi di angolazioni e da tutti i tipi di aree, con ogni tipo di pretesto, e ragioni; attacchi di diverso calibro e ferocia e niente di tutto cio’ mi sorprende. Penso che siano parole espressione della cultura americana”. Putin definisce da “Hollywood macho” l’etichetta di killer.

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l’ex capo della Casa Bianca, Donald Trump, come un “individuo pittoresco”, non proveniente dall’establishment e “dalla grande politica”. L’attuale inquilino della Casa Bianca è invece “radicalmente diverso” e si augura che non prenda decisioni “ispirate dall’impulso”.

“Biden èun uomo di carriera, che ha trascorso praticamente tutta la sua età adulta in politica”. “E’ un tipo diverso di persona, ed è mia grande speranza che sì, ci siano alcuni vantaggi e altri svantaggi, ma non ci siano scelte ispirate dall’impulso”.