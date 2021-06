una-vita,-anticipazioni-questa-sera:-israel-viene-aggredito

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata in prima serata di sabato 12 giugno. Che cosa vedremo negli episodi in onda su Rete 4 dalle 21.25? Felipe ha trovato un alibi a Marcia che, innocente, viene liberata da Mendez. Santiago-Israel scampa a un tentativo di aggressione grazie all’aiuto di Cesareo.

Sabato 12 giugno la programmazione di “Una Vita” cambia sulle reti Mediaset.

Su Canale 5 la soap opera spagnola andrà in onda dalle 15.10 alle 16.

Su Rete 4 sarà trasmesso un appuntamento in prima serata, dalle 21.25 alle 23.30.

Che cosa vedremo in prime time?

Felipe è riuscito a trovare un alibi per Marcia. Il commissario Mendez ha liberato la Sampaio.

Alvarez-Hermoso l’ha riportata ad Acacias.

Santiago-Israel, con l’aiuto di Cesareo, scampa all’aggressione di un misterioso individuo armato di coltello.

La mostra di Maite suscita critiche contrastanti, ma il marchese di Los Pontones, nonno di Ildefonso, resta affascinato sia dalle opere “spregiudicate” sia dall’artista.

Vedendo la pittrice con il laccio rosso al collo, Felicia ricorda il regalo anonimo ricevuto da Camino e resta turbata.

Maite mette in guardia Camino: secondo lei Ildefonso non è persona trasparente come vuole apparire.

Ildefonso scopre che Antonito si è sottratto con l’inganno al servizio militare, monta su tutte le furie e lo sfida a duello.

Arantxa e Cesareo salutano gli amici del quartiere e i Dominguez.

Emilio convince José a parlare di nuovo con Julio.

Santiago porta il coltello a Genoveva, a casa di Felipe, e la provoca, lasciando intendere che pensa ci sia lei dietro l’aggressione. Felipe lo sorprende.

A Cinta è stato proposto di fare una tournee in Andalusia. José è entusiasta, ma Bellita la invita alla prudenza.

Nonostante le polemiche, la vendita dei quadri di Maite va a gonfie vele, ma Liberto è molto a disagio e tratta la pittrice con distacco.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 12 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa e su Rete 4 dalle 21.25 alle 23.30.

Domenica 13 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 16.10 circa su Canale 5.