The Gloaming – Le ore più buie in streaming: dove vederla

The Gloaming – Le ore più buie in streaming su Star di Disney+

Al via venerdì 11 giugno 2021 per la prima volta in Italia The Gloaming – Le ore più buie, la serie thriller australiana disponibile con un episodio a settimana ogni venerdì in esclusiva streaming su Star di Disney +.

Parliamo della serie soprannaturale creata da Victoria Madden con protagonisti Emma Booth ed Ewen Leslie. La trama gira intorno alle indagini di un misterioso omicidio ai danni di una donna non identificata.

Ad indagare è la poliziotta poco ortodossa e problematica Molly McGee (Emma Booth) insieme ad collega Ale O’Connell (Ewen Leslie). I due non si parlano da più di vent’anni, ma adesso sono disposti a collaborare per scoprire la verità sul terribile delitto, che sembra inoltre essere collegato ad altri oscuri omicidi del passato. A legarli è la corruzione politica e alcune inquietanti pratiche occulte.

Una Scena Di The Gloaming Credits: Disney Plus/Star

The Gloaming dove vederlo in italiano

Come fare quindi a vedere gli episodi della prima stagione di The Gloaming? Il thriller di fantascienza è formato in tutto da otto episodi, e debutta in anteprima lo scorso 1° gennaio 2020 su Stan, in Australia. Dall’11 giugno è disponibile poi anche in italiano su Star di Disney+.

Come già accennato, a partire da quella data la serie australiana approda su Star con un episodio a settimana per otto settimane, ma nel frattempo il network australiano è già in lavorazione su una seconda stagione!

Risale infatti allo scorso 9 maggio 2020 l’annuncio da parte della rete Stan che conferma l’ordine di un secondo ciclo di episodi The Gloaming – Le ore più buie, attualmente in fase di sviluppo in Tasmania, luogo dove prendono vita anche gli episodi della prima stagione.

