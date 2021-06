oggi-12-interventi-del-soccorso-alpino-in-piemonte:-due-mtbiker-infortunati-a-prato-nevoso-e-san-giacomo-di-roburent

È stata una giornata impegnativa per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Complessivamente sono stati effettuati 12 interventi in tutta la regione. A seguire i più significativi.

In mattinata due mtbiker si sono infortunati lungo le piste di downhill nei comprensori di Prato Nevoso e San Giacomo di Roburent. Recuperati con due l’eliambulanze dell’Emergenza Sanitaria, entrambi ospedalizzati in codice giallo.

In seguito, intorno alle 13, una donna è precipitata lungo la via normale al Rocciamelone, versante di Mompantero (To) scivolando su un nevaio. Recuperata nuovamente con l’eliambulanza e ricoverata in ospedale in codice rosso.