kate-middleton,-a-proposito-della-piccola-lilibet-diana-dice-“non-abbiamo-…”

Spread the love











Da pochi giorni Harry e Meghan Markle sono diventati genitori bis, dopo la nascita della loro bambina che hanno deciso di chiamare Lilibet Diana. Il nome scelto dalla coppia ha lasciato tutti parecchio sconvolti, visto che Lilibet è il soprannome con il quale la Regina Elisabetta veniva chiamata in famiglia. E’ stato quindi un omaggio che Harry e la moglie hanno voluto fare alla nonna ed anche alla mamma del Principe, ovvero Lady Diana. Come avrà reagito la Regina, che pare abbia già conosciuto la piccola seppur attraverso Zoom?

Lilibet Diana, è nata la secondogenita di Harry e Meghan Markle

In molti hanno commentato la scelta dei due genitori di voler chiamare la loro bambina Lilibet come un gesto “riparatore”, un modo per poter ricucire lo strappo che si è venuto a creare in questi anni con la Regina e la famiglia Reale. Non sembra che Elisabetta abbia rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, al contrario di Kate Middleton, la moglie di William che invece ha espresso la sua opinione sulla nipotina. Ma cosa ha dichiarato?

Kate Middleton parla pubblicamente per la prima volta della nipotina

Ebbene si, sembra che Kate Middleton, ovvero la moglie del Principe William e zia della piccola Lilibet Diana, abbia espresso il suo parere sulla bambina, pubblicamente. Quest’ultima, come tutti sappiamo, è venuta al mondo la scorsa settimana al Santa Barbara Cottage Hospital. I genitori hanno annunciato pubblicamente la nascita della loro bambina, soltanto la scorsa domenica. E’ stato durante il viaggio di Stato del presidente Usa in Gran Bretagna per il G7 che la donna ha parlato della nipotina, durante una chiacchierata con la first Lady Jill Biden. Kate sembra che ad un certo avrebbe detto di augurarsi il meglio per la nipotina che spera di incontrare prima possibile.

Gli auguri degli Zii della piccola Lilibet Diana, pace all’orizzonte?

“Le auguro tutto il meglio. Non vedo l’ora di incontrarla. Non l’abbiamo ancora fatto. Spero che succeda presto“. Queste le dichiarazioni di Kate che però nel parlare della nipotina, sembra non abbia affatto menzionato il cognato, ne tantomeno Meghan. Anche nei giorni scorsi, dopo l’annuncio ufficiale di Harry e Meghan sembra che Kate ed il marito siano stati tra i primi a commentare la notizia. “Siamo tutti felici della felice notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”. Queste le loro parole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...