isola-dei-famosi-2021,-cecilia-rodriguez-“e’-la-prima-volta-che-…”,-il-web-resta-senza-parole

E’ finita soltanto da pochi giorni ed esattamente da lunedì 7 giugno l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, con la vittoria di Awed. Il quarto classificato invece è stato lui, Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, la quale per l’occasione ha raggiunto il suo compagno per fargli una bellissima sorpresa. I due poi, insieme agli altri naufraghi hanno fatto il viaggio di ritorno in settimana e sembra che abbiano avuto diversi problemi.

Isola 2021, il viaggio di ritorno dei naufraghi è stato un vero incubo

In primis lo stesso Ignazio è stato protagonista di diverse disavventure. Dopo aver perso i bagagli, sembra che una volta atterrato in Italia si sia reso conto di aver perso il portafogli in aeroporto a Parigi. Ad ogni modo, l’ultima puntata del reality, andata in onda come abbiamo già detto lo scorso lunedì, è stata un grande successo ed Ilary Blasi ancora una volta ha portato a casa un buon risultato. I naufraghi sono già tornati tutti in Italia in settimana, seppur con tante difficoltà e tanti disagi, anche per via della pandemia e adesso stanno facendo qualche giorno di quarantena.

Ignazio Moser, disavventura per l’ex naufrago

Ignazio e Cecilia sono tornati insieme, visto che la sorella di Belen era andata direttamente in Honduras per fargli una sorpresa. Sembra che in realtà a rimanere piuttosto sorpresa in questi giorni sia stata proprio lei, Cecilia per via di un qualcosa che avrebbe fatto il suo fidanzato. Niente di grave, state tranquilli. Ignazio sembra che semplicemente ci sia andato giù molto pesante con il cibo, dopo tante settimane di sofferenza per via della fame.

Cecilia particolarmente sconvolta dopo aver visto il fidanzato fare qualcosa per la prima volta in vita sua

Dopo diverse settimane trascorse a mangiare riso e cocco, Ignazio sembra che dalle ore successive alla finale abbia iniziato a mangiare di tutto e di più, lasciando la sua fidanzata completamente senza parole. Ignazio non si è concesso soltanto una scorpacciata dei suoi cibi preferiti ma avrebbe anche fatto uno strano accostamento, ovvero pane e gelato. “È la prima volta che vedo farlo”, questo quanto dichiarato da Cecilia, la quale ha pubblicato una storia su Instagram, dove è apparsa parecchio stupita. Dopo l’insistenza del fidanzato, la stessa Rodriguez avrebbe provato e approvato. “Molto buono, ma è la prima volta che lo vedo”. Questo ancora quanto detto da Cecilia.

