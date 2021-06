isola-dei-famosi-2021,-awed-a-ruota-libera-“sono-stato-costretto-a-convivere-con-…”

Spread the love











Si è conclusa soltanto da pochi giorni questa edizione 2021 dell’Isola dei famosi, con la vittoria di Awed, il noto youtuber che sui social ha un grande seguito. Il giovane è stato sicuramente uno dei protagonisti principali di questa edizione del reality che è andata in onda, nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19. Proprio per questo motivo, ci sono state anche tante novità nell’edizione di quest’anno, a cominciare dalla finale che si è svolta secondo delle modalità differenti rispetto al passato. In genere infatti, la finale si è sempre svolta in diretta con i finalisti nelle vicinanze dello studio, per svolgere le ultime prove. Alla fine i naufraghi facevano il loro ingresso in studio, così come tutti gli altri. Quest’anno, invece, per via del Covid-19 e del fatto che al rientro in Italia i naufraghi avrebbero dovuto prima fare una quarantena, la finale si è svolta tutta in Honduras.

Isola dei famosi 2021, la vittoria di Awed

A vincere questa edizione, così come abbiamo già detto, è stato il giovane youtuber Awed, il quale a distanza di qualche giorno ha parlato, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto interessanti. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Fanpage, facendo delle precisazioni su quello che è stato il suo percorso all’interno del reality, sul suo cachet e su alcune dinamiche del gioco.

Il giovane influncer racconta la sua esperienza e confessa quanti kg ha perso

Il vincitore di questa edizione dell’Isola ha anche confessato quanto sia stato difficile, ma anche molto stressante andare avanti, nonostante la fame e le tante difficoltà. Awed è anche uno dei naufraghi che ha perso tantissimi chili e che proprio nelle ultime settimane era apparso parecchio debilitato, tanto che i suoi fan si erano parecchio preoccupati per lui. “Era difficile perché mente e fisico sono collegati. A me premeva stare bene mentalmente. La mancanza del cibo c’era ma era una costante con la quale si è costretti a imparare a convivere. Pensare a quanto fosse bello mangiare e a quanto lo desiderassimo ti porta all’esaurimento“. Queste le dichiarazioni di Awed che in tutti questi mesi ha perso ben 22 kg.

Le dichiarazioni del vincitore

Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno Awed ha parlato ed ha anche detto di essere piuttosto felice ed anche orgoglioso di essere il vincitore di questa edizione 2021dell’Isola dei famosi. Il giovane ha voluto anche sottolineare quanto sia felice che a vincere sia stato un giovane protagonista del web, ovvero un noto influencer così come è avvenuto anche per il Grande Fratello vip che è stato vinto da Tommaso Zorzi anche lui un noto influencer. “Spero che la tv si sia accorta che sul web ci sono persone che hanno una capacità comunicativa e che se abbiamo un seguito, un motivo c’è“. Questo quanto dichiarato da Awed, il quale sembra aver anche confessato quello che è uno dei suoi più grandi sogni, ovvero diventare un conduttore televisivo, ovviamente di grande successo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...