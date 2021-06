In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno: Figliuolo s’arrende. Ora fuori i numeri. Az solo over 60

Nel disastro con scaricabarile degli Open Day – tutt’altro che imprevedibile, anzi ampiamente annunciato dal Fatto e dall’associazione Luca Coscioni – alcuni dati sono incontestabili. 1) Se il generalissimo Figliuolo, affetto da annuncite e ansia da prestazione, non avesse promesso ritmi di vaccinazioni che non poteva mantenere (e infatti non ha mai mantenuto), la follia […]

Dossier Vaccini, il doppio gioco di Usa ed europa contro i paesi poveri Strategie (e ipocrisie) sul tavolo del Wto. Il patto. Martedì la firma: “Aiuti nella distribuzione agli Stati più svantaggiati”. Ma è solo un grande bluff

Il colloquio. Fabio massimo CAstaldo “Vaccini e imposte: gli States più avanti dell’Europa divisa” Il vicepresidente del Parlamento Ue

Parte il processo Il “capo dei capi” ora parla cinese L’accusa è mafia per il clan di Zhang Naizhong: da Prato comanda l’ Europa, tra sangue e torture

Lodi Presidio FedexTnt: squadristi contro operai. Si sarebbe mosso un “servizio di sicurezza” Bastoni e bancali lanciati. Lavoratori della Fedex-Tnt licenziati da una parte, e ancora lavoratori dall’altra. Nove feriti, uno grave. È l’1:30 di ieri mattina fuori dai cancelli dell’azienda di logistica Zampieri Holding in via Orecchia a Tavazzano con Villavesco (Lodi). Chi aggredisce chi? È una guerra tra poveri o c’è altro? Indaga il procuratore di […] di Fq

Perugia I verbali. L’imprenditore Fabrizio Centofanti interrogato dai pm

G7 . Il vertice dei “grandi” in Cornovaglia Ora Draghi fa l’americano (tranne che sull’economia) È un rapporto complesso quello tra Joe Biden e l’Europa, come si evince anche dalla prima giornata del G7 a Carbis Bay, in Cornovaglia. Primo summit in presenza post pandemia, con foto di gruppo davanti alle scogliere. Il viaggio del presidente degli Stati Uniti nel Vecchio continente (sarà lunedì e martedì a Bruxelles, per i […] di wa.ma.

Cina.“Grillo e Conte all’ambasciata”. Ma l’ex premier non ci va Che il giorno scelto non fosse il più indicato lo ha capito lo stesso Giuseppe Conte quando in serata ha fatto sapere che all’Ambasciata cinese in Italia, insieme a Beppe Grillo, non ci sarebbe andato. L’ipotesi dell’incontro ha indignato gli avversari per la concomitanza con il vertice G7 in Gran Bretagna, prima uscita mondiale del […]

Centrodestra Lega-FI, rivolta dei leghisti per i posti da cedere a B. “C’è più malumore nella Lega che in Forza Italia…”. Con questa saetta verbale, un deputato del Carroccio fa capire il senso di frustrazione (quando va bene) che si è alzato nel partito da quando Matteo Salvini ha annunciato l’idea della federazione del centrodestra di governo. Già, perché se in FI sono divisi a metà, nella […]

Quando dicevano… Figliuolo, Toti&C.: Aifa ignorata e “avanti tutta” Accelerare, sprintare, non fermarsi mai. In nome di una retorica da Formula 1, negli ultimi mesi abbiamo assistito a continue giravolte sull’utilizzo di AstraZeneca, che ancora oggi l’Aifa consiglia di somministrare solo agli over 60 ma che invece a un certo punto è diventato un prodotto da bazar, qualcosa da piazzare senza troppi fronzoli. Diverse […]

Indagine. Al Pronto Soccorso Anamnesi completa Camilla e la malattia del sangue: il medico sapeva, la mandò via Camilla Canepa soffriva di una carenza cronica di piastrine, una malattia autoimmune di origine ereditaria. Inoltre, era sottoposta a una terapia ormonale con due farmaci, uno a base di estrogeni e un altro a base di progestinici (medicine che già di loro possono provocare rari casi di trombosi). Sono due dati importanti nell’inchiesta per omicidio […]

Dietro l’intesa. L’obiettivo: mantenere i profitti in casa e nelle mani di Big Pharma A sviscerare le ragioni dietro all’accordo a sorpresa Ue-Usa sono gli analisti dell’Health Gap (Global Access Project). Secondo il think tank, gli Stati Uniti e l’Ue promettono di sostenere una maggiore capacità produttiva nelle aree meno sviluppate. Al contempo, tuttavia, propongono anche nuovi incentivi e sussidi per espandere la propria capacità produttiva interna con investimenti […]

Birmania Il silenzio dopo il golpe. La giunta zittisce i cronisti Il supercarcere. Non solo giornalisti birmani, ma anche due statunitensi sono tra gli 88 di Insein, noto per il crudele trattamento di detenuti e prigionieri politici

Stati Uniti “Trump usò Apple per spiare i Dem” Caccia alla talpa. L’ex presidente ordinò a Cupertino di fornirgli i dati degli account

Dalle sagre al successo. Vita di Alessandro Greco “Furore? Una botta clamorosa. La mia salvezza è stata la gavetta”