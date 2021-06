i-coming-out-degli-attori-che-stanno-cambiando-hollywood

Coming out serie tv: gli attori che stanno cambiando Hollywood!

Omay Ayuso

Omar Ayuso, conosciuto per il ruolo di Omar in Elite, ha fatto coming out! L’attore infatti ha presentato su Instagram il suo fidanzato. Ecco il post:

Colton Haynes

Colton Haynes, l’attore di Teen Wolf e Arrow originario del Kansas, ha fatto coming out. La star, infatti, ha sempre preferito non parlare pubblicamente della sua sessualità in modo chiaro. La sua risposta ad un post su Tumblr a gennaio 2016 aveva lasciato intendere che l’attore fosse gay, ma lui non aveva dichiarato nulla di ufficiale in proposito. Venerdì 6 maggio 2016, invece, ha fatto coming out e ha aggiunto di non essere mai stato così felice.

Matt Bomer

Questo attore pluripremiato per la sua interpretazione nel film TV The Normal Heart di Ryan Murphy (2014) ha sposato Simon Halls nel 2011. In occasione degli Steve Chase Humanitarian Awards nel 2012 ha ringraziato suo marito e i suoi tre figli per avergli insegnato cosa fosse l’amore incondizionato.

Cheyenne Jackson

Tra le interpretazioni di Cheyenne Jackson sia al cinema sia in televisione c’è stata anche quella nei panni di Will Drake in dodici episodi di American Horror Story e quella di Caleb in Julie & The Phantoms. È dichiaratamente omosessuale. Il 3 settembre 2011 ha sposato il fisico Monte Lapka. Cheyenne Jackson è anche ambasciatore della Fondazione per la ricerca AIDS (amfAR) e attivo per promuovere i diritti LGBT.