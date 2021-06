giulia-de-lellis:-nuova-collezione-moda-mare

Da uomini e donne come corteggiatrice, agli schermi cinematografici con Fabio Volo, Giulia De Lellis è inarrestabile. E tra una campagna e un’altra, non perde di vista l’amore: Andrea Damante sempre al suo fianco. Anche nella sua nuovissima attività: il lancio di una collezione di costumi per Tzenis. Sarà in arrivo anche una linea tutta a suo nome?

Recentemente impegnata nella conduzione del nuovo programma “Love Island” su Discovery+, solo successi per Giulia De Lellis. La venticinquenne romana guarda sempre all’amore felice con Andrea Damante, ma anche all’affermazione sul lavoro. E oggi pubblicizza il suo nuovo progetto: la linea di costumi per Tzenis. Ma quando un progetto in proprio?

Leggi anche: Fabio Volo single? Fake news, nessuna crisi con Johanna

L’estate italiana sembra iniziata anche per lei: qualche tuffo nell’acqua blu e così Giulia si gode il weekend, tra lavoro, fidanzato e amici. A farle compagnia in questo sabato assolato l’amica Elena Olivieri, l’attore Ludovico Torri e il make un artist Luca Cianciolo. E qui, tra un bagno e l’altro, non mancano occasioni per scattare qualche foto dei nuovi due pezzi per il mare.

La collaborazione con Tzenis: un lungo lavoro

Giulia ha parlato più volte della stima che ha per il brand Tzenis. La collezione di costumi non è altro che il punto di arrivo di una collaborazione durata anni. Durante questo tempo la De Lellis ha potuto verificare la serietà del marchio, decidendo di impegnarsi in questa campagna. Quello che ne è nato è una collezione dinamica, allegra, perfetta per le più giovani.

In una recente intervista ha affermato di aver lavorato a lungo al progetto, e di sentirsi molto fortunata: in un momento storico in cui tante persone si trovano senza lavoro, per lei la ruota gira vorticosamente. E da qui il suo sorriso sempre radioso. Appagata dai suoi successi lavorativi, la giovane afferma di non avere ancora altre ambizioni. Per cui una collezione di moda tutta a suo nome può anche attendere: per adesso si pensa all’estate 2021, piena di affetti e di succosi progetti.