Ingredienti

750 g 4 filetti di trota salmonata

250 g tarassaco

150 g ricotta

100 g zucchero

8 fette di pane nero

erbe aromatiche

limone

capperi in salamoia

olio extravergine di oliva

olio di semi

sale

pepe

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 8 pezzi

Per la ricetta dei crostini con la trota eliminate le spine dai filetti di trota e metteteli, con la loro pelle, in una pirofila coperti con una miscela di 200 g di sale e 100 g di zucchero ed erbe aromatiche. Coprite con la pellicola e lasciate marinare in frigorifero per 24 ore.

Sciacquate i filetti dalla marinata, tamponateli, spellateli e tagliateli a dadini.

Sbollentate 200 g di tarassaco in acqua bollente salata per 2 minuti, scolatelo e frullatelo con 70 g di olio extravergine, sale e pepe, ottenendo una salsa.

Lavorate la ricotta con un filo di olio, sale, pepe e un po’ di scorza di limone grattugiata.

Scolate 2 cucchiai di capperi dalla salamoia e asciugateli molto bene tamponandoli con carta da cucina. Friggeteli poi in olio di semi ben caldo per 5-6 minuti, finché non saranno croccanti. Scolateli su carta da cucina.

Tostate il pane in una padella con un filo di olio e preparate i crostini: spalmate il pane con la ricotta, completate con i dadini di trota e i capperi. Guarnite con il tarassaco rimasto, saltato in padella.

Per un aperitivo che si abbini anche nel colore, scegliete il Trento Brut Rosé di Rotari, un mix di Pinot Nero e Chardonnay con profumi di frutti di bosco e un rapporto tra la qualità e il prezzo davvero amico.