coronavirus-nel-mondo:-festa-in-piazza-a-parigi,-interviene-la-polizia

Centinaia di giovani si sono radunati ieri sera a Parigi per una festa gigantesca sulla Esplanade des Invalides, vicino alla Tour Eiffel, spesso in foltissimi gruppi e senza mascherine, fino a costringere la polizia ad intervenire per disperderli.

“Intervento in corso delle forze dell’ordine per mettere fine a una festa con diverse centinaia di partecipanti che non rispettano le regole sanitarie” ha twittato la prefettura verso le 23:30. A mezzanotte, soltanto pochi gruppi di giovani restavano nei pressi della zona evacuata.