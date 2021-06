Home » Tv » Paolo Bonolis » Avanti un altro: al via i casting in giro per l’Italia

“Avanti un altro”, quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sta per ripartire con la nuova stagione. In tutta Italia, così, sono partiti i casting per poter partecipare alla trasmissione. Ecco come fare per diventare parte del cast!

Sin dal suo esordio, il 5 settembre 2011, il game show “Avanti un altro!” ha tenuto il pubblico incollato alla tv, guadagnando incredibili risultati in termini di share.

Le prime due edizioni furono condotte da Paolo Bonolis mentre nella terza e quarta l’uomo si è alternato con Gerry Scotti. Con loro c’è sempre stato anche Luca Laurenti, fedele spalla del conduttore romano che dalla sesta edizione ha anche assunto un ruolo più “importante”.

Da qualche settimana si è conclusa la versione serale dello show, che aveva preso il posto nella prima serata di domenica di “Live-Non è la D’Urso”.

Al momento il programma è fermo per la pausa estiva ma presto tornerà su Canale 5 a tenere compagnia ai tanti fan dello show e di Paolo Bonolis. Mentre la redazione lavora ad una nuova stagione, così, sono stati anche aperti i casting per diventare concorrenti della trasmissione!

Avanti un Altro: come partecipare ai casting

Nelle prossime settimane in giro per l’Italia si terranno i casting per diventare i protagonisti di “Avanti un altro”. Possono partecipare tutti con la sola clausola dell’età (bisogna infatti essere maggiorenni). Le modalità per candidarsi sono diverse.

Si può inviare una email a [email protected] con i propri dati anagrafici, il proprio recapito telefonico ed una fotografia. Va anche aggiunta la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016″, così come da informativa Privacy presente sul sito http://www.sdl.tv.

Altrimenti è possibile compilare l’apposito form sul sito sdl.tv oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00.

Se siete interessati a prendere parte al programma, insomma, è questo il momento di iscriversi. I provini, poi, si terranno in giro per tutta l’Italia.

