andrea-zenga,-le-sue-condizioni-di-salute-condivise-sui-social-“mi-sta-accadendo-che-…”

Andrea Zenga sta male? Il noto personaggio televisivo, molto popolare in questi ultimi anni, sembra che in queste ore stia facendo parecchio preoccupare per via delle sue condizioni di salute. Ma cosa è accaduto all’ex gieffino e attuale fidanzato di Rosalinda Cannavò? Facciamo un pò di chiarezza.

Andrea Zenga, l’ex gieffino sta facendo preoccupare per via delle sue condizioni di salute

I follower del noto Andrea Zenga, figlio del portiere Walter sembra che in queste ultime ore stia facendo parecchio preoccupare i suoi fan. Il motivo? Pare che il giovane abbia trascorso qualche giorno di vacanza ad Osimo, dalla sua famiglia. La sua fidanzata si trovava a Napoli nel frattempo per un lavoro.

L’ex gieffino è in vacanza, ma da ieri ha mostrato delle evidenti chiazze rosse sul corpo

Adesso, una volta rientrata Rosalinda, i due sono partiti per andare in vacanza insieme ad alcuni amici. Molto probabilmente Andrea è stato parecchie ore esposto al sole, senza alcuna protezione e le conseguenze sono state la comparsa di alcune chiazze rosse sul tutto il suo corpo. Il giovane, attraverso le sue Instagram Stories, avrebbe raccontato che purtroppo da ieri sono comparse sul suo corpo delle chiazze molto rosse ed anche particolarmente vistose. Si tratterebbe di una sorta di eritema, nulla di grave che però gli avrebbe causato un grande fastidio. Ovviamente non si tratta di nulla di grave, ma dopo essersi mostrato al pubblico con queste grandi chiazze sul corpo, i fan si sono immediatamente preoccupati per lui. E’ questa una cosa piuttosto comune, ovvero un eritema che può capitare a tutti, quando ci si espone troppo al sole e magari senza alcun tipo di crema protettiva.

Dopo la corsa in farmacia, l’allarme è rientrato

Ovviamente, Andrea è subito corso in farmacia per acquistare una crema specifica che potesse aiutarlo a guarire da questo eritema nel più breve tempo possibile. Così effettivamente è stato. Tutto sembra essere tornato alla normalità nel giro di qualche ora. Insomma, nessun allarme e nessuna malattia per Andrea Zenga che continua a vivere la sua splendida storia d’amore con l’attrice Adua del Vesco. I due, come sappiamo, si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che tra loro sia scoppiato un colpo di fulmine. Dopo la fine dell’esperienza al Gf Vip , Andrea e Rosalinda sono andati a convivere e si sono detti piuttosto innamorati l’uno dell’altro.

