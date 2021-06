Il 12 giugno 1922 a Firenze si accende la stella di Margherita Hack. E’ stata una grande astrofisica e una grandissima donna che oggi Google celebra dedicandole un “doodle”, un disegno a lei ispirato nella pagina di partenza del motore di ricerca, omaggio riservato solo ai giganti. Io ho avuto la fortuna di incontrarla e intervistarla a lungo dieci anni fa esatti, a Trieste, dove abitava e dove aveva diretto per molti anni l’Osservatorio Astronomico. A organizzare l’incontro era stato Salvo Mizzi che ai tempi dirigeva Working Capital, il primo programma per accelerare startup digitali promosso da una grande azienda (Telecom Italia). Quell’anno si celebravano i 150 anni dell’unità d’Italia e ci eravamo inventati un progetto chiamato “I Nuovi Mille”: saremmo andati un anno in giro per il paese a cercare giovani talenti. Per ragionare sullo spirito risorgimentale avevamo concordato alcune interviste a personaggi simbolo del nostro tempo. Dopo Andrea Camilleri andai così a incontrare Margherita Hack che per mezz’ora quasi rispose (qui il video) a ogni tipo di domanda con quel suo spiritaccio toscano con cui affrontava la vita. E’ morta due anni dopo, nel giugno 2013: allora dissero che non stava bene da due anni ma rivedendola a me sembrava che stesse benissimo.

L’anno dopo morì anche il marito Aldo De Rosa, con cui è stata insieme 80 anni. In una intervista a Repubblica del 2006 aveva raccontato del loro primo incontro: “Io avevo 11 anni e lui 13, ci incontravamo ai giardini pubblici. Giocavamo a guardie e ladri, noi s’era sempre i ladri. Facevamo anche grandi tornei di palla e corse di resistenza. Ci arrampicavamo sugli alberi, e io lo battevo sempre. Ci siamo ritrovati all’università e a dire il vero ci eravamo piuttosto antipatici. Si litigava sempre, non mi ricordo poi com’è finita che ci siamo innamorati e addirittura sposati”. Fino all’ultimo è andata in bicicletta: alcuni dicono che in certe sere d’estate la si può ancora vedere che pedala fra le stelle.