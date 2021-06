Una Vita, anticipazioni oggi 11 giugno: Marcia è innocente!

Anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’11 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felipe non si è arreso e ha cercato di trovare elementi tali da poter scagionare Marcia. Spunta un nuovo testimone che potrebbe fornire un alibi alla Sampaio. Il commissario Mendez la rimette in libertà.

Servante riceve dall’Archivio di Stato una stampa dello stemma di famiglia dei Gallo, ma quando vede che è un gallo glabro con due teste ne rimane profondamente turbato.

Ildefonso si è congratulato con Camino per il suo talento nel disegno davanti a Felicia, madre orgogliosa e contenta che la figlia abbia un pretendente del genere.

Maite è molto gelosa del pretendente della giovane Pasamar da quando li ha visti insieme, sorridenti e spensierati.

Ildefonso ha raccontato a Camino com’è la guerra e la ragazza è rimasta colpita dalla sua sensibilità.

Camino, però, successivamente, confessa a Felicia di non essere innamorata di Ildefonso e di non volerlo più vedere, ma la madre non ha alcuna intenzione di ascoltarla.

Grazie all’aiuto di Cesareo, Felipe riesce a trovare un guardiano, Matias Gutierrez, che potrebbe testimoniare a favore di Marcia.

Dopo aver sentito la deposizione di Gutierrez, il commissario Mendez dichiara Marcia innocente.

Arantxa ha ricevuto una telefonata a casa Dominguez ed è rimasta pietrificata. Tuttavia la domestica non vuole rivelare a nessuno quello che è successo.

Poi si è confidata con Fabiana. Una sua zia è deceduta e ha nominato eredi di un casolare Arantxa e altre cinque nipoti. A una condizione, però: che tutte e sei vivano nel casolare e se ne occupino insieme.

I Dominguez hanno compreso che Arantxa ha qualcosa che non va, anche se non vuole confidarsi con loro. Cercano, dunque, di provocarla per fare in modo che la donna parli e spieghi che cos’è che la rende agitata e preoccupata.

Capita la situazione, Cinta e Bellita mettono a punto un piano per far accettare l’eredità alla cameriera.

La domestica inizia a stancarsi delle pessime maniere delle sue padrone e si sfoga con Cesareo.

Dopo aver subito numerosi sgarbi dai Dominguez, Arantxa decide di accettare l’eredità della zia e tornare nei Paesi Baschi.

Cinta, José e Bellita si congratulano con la domestica e le rivelano di essersi comportati male solo per il suo bene.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 12 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa.

Domenica 13 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 15.15 su Canale 5.