Un sondaggio premia Biden alla vigilia del G7: con lui alla Casa Bianca l’America piace di più al mondo

WASHINGTON – L’immagine degli Stati Uniti nel mondo migliora grazie all’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, dopo che nei quattro anni di Donald Trump il gradimento globale era andato giù. Emerge da un sondaggio del Pew Research Center condotto in 16 Paesi e pubblicato alla vigilia del G7 in Cornovaglia.

Dai dati emerge che il 75% degli intervistati ha ora fiducia nel presidente americano, convinti che stia facendo la cosa giusta sul fronte della politica estera. Lo scorso anno Trump era al 17%. Il 62% degli intervistati, poi, ha risposto di avere ora un’immagine favorevole degli Usa contro il 34% della fine della presidenza Trump.

Nei 16 paesi coinvolti, una media del 56% ha affermato che gli Stati Uniti sono “abbastanza affidabili”, l’11% li ha descritti come “molto affidabili” e il 26%, “non troppo affidabili”. Solo una media del 6% ha detto che la politica Usa funziona “molto” bene, mentre il 44% ha affermato che funziona “piuttosto” bene. Il 32% ha affermato che funziona “non troppo” bene.

Il 57% ha affermato che la democrazia americana è un buon modello da imitare, ma non lo è stato negli ultimi anni. Tra le righe: non è chiaro se l’aumento di favore e fiducia si tradurrà in una migliore cooperazione tra gli Stati Uniti e i suoi alleati, sostiene Axios.