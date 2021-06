trailer-di-invasion,-dal-22-ottobre-su-apple-tv+

Invasion quando esce su Apple TV+? Dal 22 ottobre 2021

Svelato il primo teaser trailer di Invasion, la nuova serie di fantascienza creata dal produttore candidato all’Oscar e due volte agli Emmy Award Simon Kinberg (X-Men, Deadpool, The Martian) e da David Weil (Hunters). Attesa in tutto il mondo dal 22 ottobre 2021 in esclusiva su Apple Tv+, Invasion unisce dramma e fantasy in un racconto ad alta tensione legato a una pericolosa minaccia aliena. Continua a leggere l’articolo per scoprire di più su Invasion serie Apple Tv+.

Invasion trama e anticipazioni

Stati Uniti, Marocco, Giappone e Regno Unito sono solo alcuni dei Paesi coinvolti nell’invasione aliena più pericolosa di sempre. Non solo la Terra ma anche l’intero genere umano è sotto minaccia. A raccontarcelo in prima persona sono gli occhi di cinque personaggi di luoghi diversi del mondo. Ad unirli è il bisogno di continuare a lottare, ma riusciranno davvero a fermare caos intorno a loro?

Invasion puntate, quante sono

Quante sono le puntate di Invasion? In tutto la serie scritta e prodotta da Kinberg e Weil, e prodotta da Jakob Verbruggen (The Alienist, The Fall), è formata da dieci episodi. Audrey Chon (Ai confini della realtà), Amy Kaufman (When They See Us) ed Elisa Ellis sono inoltre i produttori esecutivi insieme ad Andrew Baldwin (The Outsider).

Invasion trailer

Trovi il primo trailer ufficiale di Invasion ad apertura di questo articolo. Apple Tv+ lo rilascia per la prima volta lo scorso 9 giugno 2021.

Invasion cast, attori e personaggi

Chi sono i protagonisti di Invasion serie Apple TV+? La serie vede nel cast principale attori come Shamier Anderson (Bruised) nella parte di Trevante Ward, Golshifteh Farahani (Extraction, Paterson, Body of Lies) in quella di Aneesha Malik, Sam Neill (Jurassic World: Dominion, Peaky Blinders) nel ruolo dello sceriffo John Bell Tyson. Completano il cast Firas Nassar (Fauda) nel ruolo di Ahmed Malik e Shioli Kutsuna (Deadpool 2, The Outsider) nella parte di Mitsuki.

Invasion in streaming, dove vederla

Dove vedere Invasion in streaming in italiano? A partire dal 22 ottobre 2021 la serie prodotta da Kinberg e Weil approda in esclusiva streaming su Apple Tv+ con i primi tre episodi. Questi saranno seguiti da nuove puntate settimanali, ogni venerdì.