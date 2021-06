Serie tv: classifica attori più pagati di sempre

Spread the love

Le serie tv sono ormai il nostro pane quotidiano che guardiamo in tutte le salse, in ogni luogo e momento grazie alle applicazioni di streaming che ci permettono di farlo quando ne abbiamo voglia. Spesso vi sarete chiesti: quanto guadagna un attore? Vogliamo elencarvi alcuni degli attori più pagati degli ultimi tempi, con salari che arrivano anche al milione di dollari per ogni episodio!

Le serie Tv sono una forma di intrattenimento che è diventata sempre più forte e fruibile negli ultimi anni; essere un appassionato di serie tv significa anche saper scegliere in una offerta che spesso propina dei progetti poco interessanti.

Sembra scontato dirlo ma, ovviamente, ciò che influisce tanto è anche il budget a disposizione dei produttori che si avventurano in questo mondo a fare la differenza.

Più budget significa anche più attori noti, migliori costumi e scenografie da utilizzare, rendendo il tutto potenzialmente più forte e appetibile.

Scopriamo quali sono gli attori più pagati degli ultimi anni.

Game of Thrones

Game of Thrones è una delle serie di maggior successo degli ultimi vent’anni; la serie è nota per la sua potenza mediatica e per il successo che molti attori hanno avuto negli anni a seguire.

Dalla prima stagione all’ultima, il cast principale ha guadagnato dai 200.000 dollari ad episodio, sino ad un milione netto. Emilia Clarke, Kit Harrington e Sophie Turner hanno guadagnato dai 13 ai 10 milioni nel corso delle stagioni, diventando gli attori più pagati al momento dell’emissione dell’ultima stagione.

Big Bang Theory

Gli attori di Big Bang Theory, così come per quelli di GOT, in maniera proporzionale alla popolarità dello show hanno visto i loro compensi salire vertiginosamente.

Jim Parson, Johnny Galecki e Kaley Cuoco hanno guadagnato nel corso del tempo dai 26 ai 24 milioni di dollari per le 12 stagioni dello show.

Sex and the City

L’attrice donna più pagata di sempre, che merita quindi una menzione d’onore, è sicuramente Sarah Jessica Parker per il suo ruolo evergreen di Carrie nella serie Sex and the City.

L’attrice, a partire dalla terza stagione dello show, ha percepito 3,2 milioni di dollari per episodio, oltre ad una serie di diritti che ammontano a circa 10 milioni.

