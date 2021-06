La pizza dolce con pesche e mirtilli è un dolce rustico, semplice e adatto per una colazione diversa dal solito, o per una merenda, soprattutto se avete ospiti da stupire.

La base è costituita da un impasto salato, viene infatti realizzato con l’impasto base della pizza, aggiungendo una piccola dose di farina di grano saraceno e sostituendo l’acqua con il latte di mandorle. Privo di zucchero, l’impasto base ha un sapore rustico e un colore leggermente scuro dato dalla farina di grano saraceno.

Gli ingredienti che costituiscono il “condimento” danno alla pizza un gradevole sapore fruttato e speziato: pesche noci, mirtilli, zucchero di canna e cannella. Ovviamente non vale la pena fermarsi solo a questo condimento, ma lo si può variare a seconda delle stagioni e di quel che si trova al mercato. Un altro ottimo abbinamento, ad esempio, è quello con le mele, la cannella e i gherigli di noce.

Durata

Tempo di preparazione: 140 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 160 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per l’impasto

200 gr Farina Manitoba

50 gr Farina Grano Saraceno

125 ml Latte Di Mandorla

5 gr Sale

12 gr Lievito

Per il condimento

2/3 Pesche Noci

50 gr Mirtilli

80 gr Zucchero Di Canna

2/3 cucchiaini Cannella

50 gr Burro

Preparazione:

Per preparare la ricetta della pizza dolce con pesche e mirtilli, scaldate il latte di mandorla in un pentolino.

Toglietelo dal fuoco e trasferitelo in una bacinella.

Aggiungete il lievito fresco e scioglietelo usando una frusta.

Aggiungete la farina per pane e la farina di grano saraceno.

Utilizzando una forchetta, iniziate a mescolare insieme gli ingredienti.

Aggiungete il sale e impastate con le mani fino a ottenere un panetto liscio ed elastico.

Formate una palla e mettetela in una bacinella. Ricoprite con della pellicola trasparente e fatela lievitate per un paio di ore.

Al termine delle ore di lievitazione, sgonfiatela e adagiatela sulla teglia da diametro 25 cm ricoperta di carta forno. Appiattitela delicatamente con le mani ed espandetela fino a ricoprire interamente la teglia.

Lavate ed asciugate accuratamente le pesche e i mirtilli.

Tagliate le pesche a spicchi e disponeteli sulla superficie dell’impasto.

Distribuite sugli spicchi i mirtilli.

Cospargete la superficie con dello zucchero di canna e qualche pizzico di cannella.

Sciogliete il burro in un pentolino e distribuite anche questo sulla superficie della pizza.

Infornate la pizza dolce nel forno già caldo a 200°C per circa 15/20 minuti o fino a far sciogliere lo zucchero di canna e a far dorare la superficie.

Estraete dal forno e fatela intiepidire.