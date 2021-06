onu,-nel-consiglio-di-sicurezza-anche-albania,-brasile-ed-emirati

NEW YORK – Albania, Brasile, Gabon, Ghana ed Emirati Arabi Uniti sono stati eletti oggi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per un mandato di due anni. I nuovi membri assumeranno le loro nuove responsabilità all’inizio del 2022 e lasceranno il Consiglio il 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Sicurezza ha 15 membri, di cui cinque permanenti: Gran Bretagna, Cina, Francia, Russia e Stati Uniti. I dieci seggi non permanenti del Consiglio sono assegnati per regione geografica, con cinque sostituzioni ogni anno. Ma anche se i candidati corrono senza opposizione nella loro regione, devono comunque ottenere il sostegno di oltre i due terzi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il Ghana ha ricevuto 185 voti, il Gabon 183 voti, gli Emirati Arabi Uniti 179 voti, l’Albania 175 voti e il Brasile 181 voti. Sostituiranno i membri non permanenti uscenti: Estonia, Niger, Saint Vincent e Grenadine, Tunisia e Vietnam.