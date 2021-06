l’esercito-americano-mostra-una-nuova-arma-che-spara-stelle-filanti- 

La Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency), agenzia governativa che risponde al Dipartimento della Difesa statunitense e che si occupa dal 1958 di sviluppare nuove tecnologie per uso militare, ha mostrato una nuova ‘arma’ creata per mettere fuori uso i droni nemici. Si tratta di un intercettatore che prende il volo e ‘spara’ stelle filanti per neutralizzare il drone non autorizzato. I filamenti investono il drone e compromettono il suo volo, bloccando le eliche e determinandone la caduta. La risposta a una minaccia senza l’uso di esplosivi è voluta e anzi cercata, per permettere una difesa adeguata ai convogli in movimento che attraversano centri abitati da civili.