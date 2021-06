Isola dei famosi 2021, cosa è accaduto ai naufraghi, un incubo perchè …

Spread the love











Soltanto da pochi giorni ovvero dallo scorso lunedì 7 giugno 2021, si è conclusa questa esperienza dell’Isola dei famosi 2021. A vincere è stato Awed, ma purtroppo rispetto agli altri anni la finale è stata totalmente differente. I finalisti non sono potuti tornare in Italia per la finale e sono partiti subito dopo. Ad ogni modo, sembrerebbe che il rientro dei naufraghi in Italia è stato davvero un incubo. Ma cosa è successo? Quali sono state le disavventure?

Isola dei famosi 2021, problemi nel rientro in Italia per i naufraghi

Non soltanto in questi mesi sull’isola hanno dovuto affrontare di tutto ovvero la fame, i tafani le zanzare, ma durante il viaggio di ritorno hanno dovuto anche affrontare delle problematiche aeroportuali. Inoltre, Ignazio Moser sembra che abbia addirittura dimenticato il portafogli in aeroporto a Parigi e essersene reso conto soltanto appena arrivato in Italia. Insomma, nonostante comunque fossero molto felici di tornare alla loro vita di tutti i giorni, durante questo viaggio di ritorno molto lungo e piuttosto stancante, i naufraghi hanno dovuto fare i conti con tanti problemi e tanti inconvenienti.

Ignazio Moser perde il portafogli in aeroporto a Parigi

Ad aver avuto gran parte di questi problemi è stato Ignazio Moser, il quale ha documentato il viaggio di ritorno con tutta una serie di Instagram Stories. Sembrerebbe che Ignazio non abbia avuto la possibilità di ritirare i suoi effetti e pare che abbia anche perso il portafogli in aeroporto. “Qualcosa doveva andare storto! Fino alla fine una sofferenza. Oltre ai bagagli persi anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest’Isola”. Questo ancora quanto aggiunto da Moser.

Disavventura anche per Matteo Diamante

Lui però non è stato ovviamente il solo ad avere problemi, ma anche Matteo Diamante pare che abbia addirittura perso la ricevuta del bagaglio ed ha poi scoperto che i suoi effetti personali si trovavano ancora a Parigi per tutta una serie di controlli e di accertamenti. Tornati dall’Honduras, i naufraghi hanno dovuto effettuare diversi scali ed anche in questo caso sono dovuti andare incontro a tutta una serie di problematiche che sicuramente non hanno reso facile il loro ritorno a casa. Il viaggio è stato infatti piuttosto stressante e molti di loro non hanno ancora ricevuto i bagagli. Così come accade in queste situazioni infatti, sembrerebbe che ci vorranno addirittura delle settimane per poter ricevere i propri referti personali.

