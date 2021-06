il-trailer-di-power-book-iii:-raising-kanan

Power Book 3 Raising Kanan trama, anticipazioni

Power Book 3: Raising Kanan. È questo il titolo del secondo spin-off di Power, saga ideata da Courtney A. Kemp.

Raising Kanan è una serie prequel, cioè è ambientata prima delle vicende portate in scena da Power. Questo spin-off ha per protagonista Kanan Stark (interpretato da Curtis Jackson) e si colloca negli anni Novanta per raccontare gli esordi di uno tra i personaggi più amati della serie. La serie è ideata da Sascha Penn, coinvolto anche in qualità di showrunner.

Kanan è il quindicenne figlio unico di Raquel “Raq” Thomas, una spacciatrice di cocaina con una rete emergente di corrieri in tutta la città. Proprio come l’originale Power, Raising Kanan esplora i temi dell’identità e della violenza ma è anche un’immersione profonda nella patologia stessa della famiglia; la dinamica unica, complicata e difficile tra genitore e figlio, madre e padre, fratello e sorella.

In un mondo sempre più intollerante, la famiglia è spesso vista come unico rifugio dalle discordie eppure, allo stesso tempo, sono proprio le persone più vicine a noi a tradire maggiormente i nostri valori. La prima stagione di Raising Kanan è un’esplorazione di questi tradimenti, dei segreti e delle bugie che li accompagnano e dei modi in cui si deteriorano, metastatizzano, per poi esplodere.

Il tema principale di questa prima stagione è “si raccoglie quel che si semina“. Le azioni hanno delle conseguenze; i tradimenti vengono sempre alla luce; i segreti vengono inevitabilmente svelati. Ogni personaggio in Raising Kanan sta nascondendo qualcosa: dal mondo, gli uni dagli altri, da se stessi. E mentre la storia procede, ognuno di loro dovrà affrontare le conseguenze indesiderate e distruttive dei segreti che hanno taciuto.

E se variano i modi in cui questi tradimenti, segreti e bugie si rivelano, una certezza rimarrà costante: in Raising Kanan, come nell’universo Power, nessuno è sincero e niente è mai come sembra.

Power Book 3 Raising Kanan uscita, quando lo vedremo

Lo spin-off Raising Kanan debutta domenica 18 luglio su Starz negli Stati Uniti e su Starzplay nel nostro Paese.

Stando ai report delle produzioni americane in partenza, Raising Kanan ha iniziato le riprese nel mese di febbraio 2020, tuttavia le riprese di Book 2: Ghost e di Book 3: Raising Kanan vengono interrotte venerdì 13 marzo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Ecco il post con il quale Courtney A. Kemp, showrunner e ideatrice dell’universo di Power, annunciò lo stop alle riprese dei due spin-off:

Il lockdown non ha ostacolato il lavoro degli autori della serie. Le sceneggiature degli episodi che costituiscono la prima stagione di Raising Kanan sono già state ultimate.

Come ribadito da Courtney A. Kemp in una sessione di domande e risposte con i fan su Instagram Live, Book 3: Raising Kanan uscirà “Il prima possibile. Non appena riuscirò a rimettere tutto in piedi, amico mio” sono le parole della creatrice.

È giunto domenica 9 febbraio, il giorno della messa in onda dell’ultimo episodio di Power negli Stati Uniti, l’annuncio ufficiale del network via cavo Starz. Assieme ai due precedentemente annunciati, Starz rende nota la realizzazione di altri tre spin-off: Power Book 2: Ghost, Power Book 4: Force e Power Book 5: Influence.

Power Book 3 trailer

Poster Ufficiale Di Power Book 3 Credits: Starzplay

Venerdì 11 giugno Starzplay rilascia il primo trailer ufficiale di Power Book III: Raising Kanan. Lo trovi ad apertura articolo.

Il trailer è uscito in tutto il mondo dopo che la pagina Twitter ufficiale della serie ha invitato i fan a postare un loro ricordo degli anni ’90 usando l’hashtag #RaisingKanan1991 per sbloccare il trailer al raggiungimento di 1991 interazioni. Nella stessa giornata è stato rilasciato anche il poster ufficiale della serie.

Power Book 3 Kanan cast, attori e personaggi

Power Book 3 Raising Kanan nel teaser trailer. Credits Starz

Lo scorso maggio il produttore della serie Curtis “50 Cent” Jackson aveva rassicurato i fan della serie anticipando di avere in cantiere quattro spin-off di Power per colmare il vuoto che avrebbe lasciato la serie madre.

Tra questi figurava anche il progetto di un prequel incentrato sul personaggio di Kanan Stark interpretato da Jackson per cinque stagioni di Power.

Ancora mistero sul cast e sul coinvolgimento di Curtis Jackson, che sarà senz’altro dietro la cinepresa in qualità di produttore esecutivo.

Trattandosi a tutti gli effetti di un prequel, incentrato quindi sui pregressi di Kanan, non sarà Jackson a vestirne i panni.

È Mekai Curtis a portare in scena il giovane Kanan Stark. Al suo fianco, Patina Miller (Raquel “Raq” Thomas, madre di Kanan), Omar Epps (Detective Howard), Hailey Kilgore (la giovane Jukebox, sorella di Kanan), Lovie Simone (Davina Harrison, la ragazza dei sogni di Kanan), London Brown (Marvin, lo zio di Kanan), Malcolm M. Mays (Lou-Lou, zio di Kanan), Shanley Caswell (Detective Burke, nuova partner di Howard), Toby Sandeman (Symphony Bosket, colui che si innamorerà di Raq), Joey Bada$$ (Unique, il rivale di Raq nel narcotraffico), Quincy Brown (Crown, produttore musicale della zona) e infine Ade Chike Torbert (Scrappy, uno dei luogotenenti più fidati di Raq).

A loro si unisce la leggenda del rap Reginald “Redman” Noble, che appare nella serie interpretando Theo Rollins, fratello maggiore di Davis MacLean (Method Man) visto in Power Book 2: Ghost.

Power Book 3 Raising Kanan streaming, dove lo vedremo

Tutti e quattro gli spin-off di Power saranno disponibili internazionalmente – cioè anche in Italia – su Starzplay, il servizio di streaming premium che ha esordito lo scorso 28 giugno nel nostro Paese ed è disponibile sull’applicazione Apple TV.