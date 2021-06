il-premio-per-il-miglior-marcatore-di-euro-2020-ha-la-tecnologia-blockchain

Per la prima volta la statuetta che sarà consegnata al calciatore che segnerà più reti, agli Europei di calcio chiamati Euro 2020 anche se si giocano un anno dopo a causa della pandemia di Covid, sarà legata per la prima volta al blockchain: il numero di reti segnate dal vincitore, infatti, sarà memorizzato per la prima volta su un registro digitale condiviso le cui informazioni non possono essere né modificate, né eliminate. Il premio nasce dalla collaborazione tra Uefa, Alipay (la piattaforma di pagamento online di Alibaba) e AntChain (la divisione di Alibaba che si dedica al blockchain).