gf-vip-6,-paolo-bonolis-ironizza-sul-ruolo-di-opinionista-di-sonia-bruganelli

Paolo Bonolis ha confermato le indiscrezioni che vedevano Sonia Bruganelli come la nuova opinionista del GF Vip 6. Ecco cosa ne pensa il conduttore televisivo e, soprattutto, se guarderà il programma e la moglie.

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli (foto Instagram).

Nel 2002 Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sposati, dando così inizio ad una delle relazioni più durature del mondo dello spettacolo. I due, però, sono più di una coppia: in più occasioni, infatti, hanno lavorato insieme a programmi come Ciao Darwin. Sonia, però, negli ultimi tempi ha privilegiato la sua società di casting, la Sdl 2005.

Recentemente, Dagospia ha diffuso la notizia che Sonia Bruganelli, insieme a Claudia Volpe, sarà opinionista del prossimo GF Vip 6. La scelta delle due giornaliste è sicuramente un cambio di passo importante nel programma, che in questa edizione aveva puntato su due bravi intrattenitori come Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Paolo Bonolis, gli auguri alla moglie Sonia per il GF Vip 6

Paolo Bonolis è stato ospite del late show di Tommaso Zorzi su Mediaset, “Il Punto Zeta”. Nel corso dell’intervista ha anche parlato del nuovo impegno della moglie come opinionista del GF Vip 6, confermando tutte le indiscrezioni. Non nasconde di non essere un particolare estimatore dei reality, che non sono il suo genere televisivo preferito.

Bonolis non manca però di fare gli auguri alla moglie Sonia per questa nuova iniziativa. Promette che sarà spettatore del programma, ma “solo per dovere familiare“. Poi, scherzando, racconta che però guarderà il reality solo qualche volta, a patto che in contemporanea non ci sia una partita di calcio.