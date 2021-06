francesco-oppini-senza-freni-su-tommaso-zorzi-“penso-che-dovrebbe-avere-il-coraggio-di-…”

Spread the love











Francesco Oppini è il noto figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, il quale ha avuto un grande successo in questi mesi dopo aver preso parte al Grande Fratello vip. Sembrerebbe che il figlio di Alba in questi ultimi giorni abbia voluto rilasciare un’intervista piuttosto interessante al settimanale Nuovo, dove ha parlato dei suoi progetti presenti e futuri ed anche del suo grande amico Tommaso Zorzi. I due hanno condiviso questa bellissima esperienza al Grande Fratello vip e sono stati davvero molto fortunati nell’aver allacciato una bellissima amicizia. Ad ogni modo, sembrerebbe che il noto opinionista sportivo abbia anche espresso alcune preoccupazioni sul suo grande amico. Ma di cosa si tratta?

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti preoccupato per le sorti di Tommaso Zorzi

Nel corso dell’intervista, sembrerebbe che Francesco abbia confessato di aver visto il suo amico Tommaso Zorzi parecchio stanco per via dei tanti impegni che ha avuto in queste settimane. Dopo la vittoria del Grande Fratello vip Tommaso Zorzi infatti è stato molto impegnato dapprima come opinionista all’Isola dei famosi e poi anche con la conduzione del programma Il Punto Z. Si tratta di un programma che è stato ideato e condotto proprio da lui per diverse settimane.

“Lo trovo provato fisicamente”, la preoccupazione dell’ex gieffino

Poi è stato anche diverse volte ospite nel salotto di Maurizio Costanzo e ha avuto anche tanti altri impegni e alcuni di questi conclusi, altri invece ancora no. “Lo trovo provato fisicamente e penso che dovrebbe avere il coraggio di dire qualche no…” , ha dichiarato Oppini, “avrebbe fatto bene a staccare per un mese, ma non c’è riuscito…”. Questo quanto dichiarato dal trentanovenne Torinese, il quale quindi sembrerebbe essersi preoccupato per le sorti del suo amico.

Francesco e Cristina a Temptation Island vip?

Ed ancora sembra che Francesco abbia voluto sottolineare quanto sia speciale Tommaso Zorzi e quanto sia grande il suo talento. “Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista…”. Questo ancora quanto dichiarato da Oppini, nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo. Il giornalista ad un certo punto gli avrebbe chiesto se parteciperebbe mai a Temptation Island insieme alla sua fidanzata Cristina Tommasini. La sua risposta è stata piuttosto diretta e decisa, ovvero ha confessato di avere già ricevuto diverse volte la proposta di partecipare al programma, ma di aver sempre detto di no.

