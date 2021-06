Dolci con ciliegie fresche: tutte le ricette più golose

I dolci con ciliegie fresche sono un must-have dell’estate. Facili da preparare, gustosi, profumati, perfetti per la colazione o il dessert, mettono d’accordo tutta la famiglia. Ecco le ricette per prepararli a casa

I dolci con le ciliegie fresche sono uno di quei sapori che meglio incarna l’estate, la bella stagione, i pomeriggi afosi da passare nell’ozio aspettando la merenda, le colazioni vista mare prima di iniziare una lunga giornata in spiaggia, lo spuntino sfizioso durante una passeggiata nella natura.

Oltre a essere deliziose, forse non tutti sanno che questo frutto estivo si presta alla perfezione per numerose preparazioni, dai dolci per la colazione a quelli per il dessert, passando per bevande rinfrescanti e pieni di gusto!

Scopriamo 5 ricette estive da fare con le ciliegie fresche, semplici da preparare e ideali per le giornate calde della bella stagione.

Plumcake alle ciliegie fresche

Il plumcake alle ciliegie fresche è il tipico dolce da colazione che finisce prima di essere cominciato: soffice, gustoso, profumato, l’ideale per iniziare bene la giornata.

La ricetta è semplice da fare e per prepararlo bastano:

300 g di ciliegie

200 g di farina 00

100 g di zucchero

150 g di burro

2 uova

30 ml di latte fresco intero

una bustina di lievito per dolci

Per iniziare sciogliete il burro in un recipiente capiente e aggiungete le uova e lo zucchero, amalgamandoli con una frusta da cucina. Aggiungete al composto il latte (tiepido), la farina e il lievito, mescolando il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Eliminate il nocciolo dalle ciliegie e unitele all’impasto. Versate tutto in uno stampo da plumcake – con un po’ di burro e farina – e cuocete in forno per circa 45 minuti a 180°.

Ciambellone con ciliegie fresche

Un altro dolce tipico da colazione da fare con questo frutto estivo fresco è il ciambellone. La nostra ricetta per prepararlo a casa è molto semplice, in questo caso è necessario aggiungere all’impasto 250 g di ciliegie fresche senza nocciolo. E per chi cerca una versione più light c’è anche quella senza uova.

Crostata con ciliegie fresche

Se parliamo di ciliegie e di dolci non può mancare, naturalmente, la crostata. Perfetta da preparare con i frutti freschi e appena raccolti, si può anche fare con la confettura, con l’aggiunta di crema pasticciera o in versione a stelle e strisce, la mitica cherry pie. Se vi servono consigli e idee per la preparazione li trovate qui.

Frullato di ciliegie

Se invece del dolce volete utilizzare le ciliegie fresche per una gustosa bevanda potete preparare un frullato. Bastano 10 ciliegie – prive del nocciolo – e un bicchiere di latte ben freddo, da frullare nel mixer per qualche secondo. Volendo alla ricetta si può aggiungere una mela o una banana tagliate a pezzetti, per rendere il frullato più cremoso.