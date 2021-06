cuneo:-concluso-l’intervento-al-civico-7-di-via-dronero

(foto di repertorio)

Si è concluso l’intervento al civico 7 di via Dronero, a Cuneo, dove oggi pomeriggio sono intervenuti sei mezzi dei Vigili del Fuoco, ambulanze e Carabinieri. Alcuni residenti avevano chiamato i soccorsi, dopo aver accusato delle difficoltà respiratorie. In seguito all’evacuazione, alla messa in sicurezza e alle verifiche eseguite, è emerso che non si sarebbero registrate delle fughe di gas o di monossido di carbonio.