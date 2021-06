Coronavirus nel mondo: superati i morti di tutto il 2020. Il vaccino funziona solo nei paesi più sviluppati

Il numero di decessi associati al Covid-19 nel 2021 a livello globale è già superiore al totale registrato in tutto il 2020. E’ quanto emerge da un’analisi del “Wall Street Journal” su dati raccolti dalla Johns Hopkins University. I vaccini hanno sconfitto il virus nelle nazioni più sviluppate, ma al contempo i decessi a livello mondiale sono stati decisamente piu’ numerosi. Ci sono voluti meno di sei mesi per registrare più di 1,88 milioni di morti per Covid-19 quest’anno. Questi numeri sottolineano un divario crescente tra paesi sviluppati e nazioni in via di sviluppo, mentre il presidente Usa Joe Biden e i leader del G7 si apprestano a discutere misure multilaterali per affrontare questa sfida. Mentre paesi occidentali come Stati Uniti, Canada e Regno Unito celebrano un basso numero di casi di Covid e il calo significativo dei decessi grazie alle campagne di vaccinazione di massa, l’intensificarsi della pandemia in alcune parti dell’Asia e dell’America Latina ha spinto il numero delle vittime ad un livello estremamente alto. E’ il caso, ad esempio, dell’Argentina. “Stiamo vivendo il nostro momento peggiore dall’inizio della pandemia”, ha detto il presidente argentino Alberto Ferna’ndez alla fine del mese scorso. Il paese andino sta affrontando la sua ondata piu’ lunga e grave, con oltre 500 persone che muoiono in media ogni giorno.

Covid: il G7 donerà 1 miliardo di dosi di vaccino ai paesi in via di sviluppo

I leader del G7 si impegneranno a fornire un miliardo di dosi di vaccini contro il Covid-19 ai Paesi in via di sviluppo in occasione del vertice che si apre domani in Cornovaglia, Regno Unito. Lo ha reso noto Downing Street, dal momento che il governo di Londra presiede il summit G7. L’obiettivo, si legge nel comunicato ufficiale, e’ quello di “porre fine alla pandemia” nel 2022.

Il Regno Unito, per parte sua, donera’ 100 milioni di dosi, mentre gli Usa – come annunciato dal presidente Joe Biden – forniranno 500 milioni di vaccini Pfizer

Covid: 2 positivi su nave crociera salpata dal Nord America

Due passeggeri di una delle prime navi da crociera salpate dal Nord America dallo stop dovuto alla pandemia sono risultate positive. Lo ha reso noto la società Royal Caribbean, spiegando che tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio a bordo della Celebrity Millennium erano stati vaccinati. I due contagiati sono asintomatici e sono ora in isolamento a bordo.

Cile: Covid, governo decreta nuova quarantena totale per la capitale Santiago

Il ministero della Salute del Cile ha decretato il ritorno alla quarantena totale per gli oltre otto milioni di abitanti della Regione Metropolitana della capitale Santiago in risposta al persistente aumento dei casi di nuovo coronavirus. Oltre alla capitale la serrata include anche altri sette municipi nelle regioni di Valparaiso, O’Higgins, El Maule e Los Lagos. In totale si tratta di un’area dove risiede circa il 58 per cento della popolazione complessiva del Paese. “Nonostante nell’ultima settimana abbiamo assistito a un rallentamento della progressione dei contagi ci preoccupano i numeri della Regione Metropolitana, che e’ l’area più densamente popolata”, ha dichiarato la vice ministra della Salute, Paula Daza. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.716 contagi e 189 decessi e in tale contesto i casi attivi sono oltre 45 mila con un livello di occupazione delle terapie intensive del 96 per cento. Dall’inizio della pandemia il numero totale di casi e’ di 1.453.478, mentre i decessi sono 30.339.