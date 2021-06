bonolis,-la-moglie-al-gf:-il-commento-del-conduttore

Rumors e indiscrezioni sui nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip si rincorrevano da giorni ma ormai è ufficiale: le opinioniste della sesta edizione del reality di Canale 5 saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Ma cosa ne pensa il popolare conduttore della nuova avventura della compagna?

L’anno scorso Alfonso Signorini ha portato avanti il suo amato reality, il Grande Fratello Vip, con l’aiuto di Pupo e Antonella Elia nei panni di opinionisti. I due, però, avevano attirato varie critiche; soprattutto la Elia era stata accusata di essere cattiva, arrogante e saccente.

Già prima che finisse la quinta edizione si era cominciato a parlare dei possibili sostituiti dei due e i nomi venuti fuori erano stati moltissimi: da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a Malgioglio e Patrizia De Blanck.

In questi giorni, però, è stato reso noto che a prendere parte parte al reality l’anno prossimo saranno due donne davvero apprezzate a amate dal pubblico. Si tratta di Adriana Volpe, che aveva partecipato al reality qualche tempo fa, e Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis.

Di recente, così, anche il conduttore ha commentato la notizia del nuovo progetto della madre dei suoi figli. Ne sarà entusiasta?

Sonia Bruganelli al GF Vip: il commento di Bonolis

Ospite nel programma “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi Paolo Bonolis di recente ha commentato cosa pensa dell’imminente debutto della moglie nei panni di opinionista del Grande Fratello Vip.

In realtà già nel 2009 la donna aveva rivestito questo ruolo, insieme ad Anna Pettinelli, nel reality “La Fattoria”, condotto all’epoca da Paola Perego.

“Se lo fa vuol dire che le piace”.

ha commentato il conduttore romano che ha sottolineato come, di certo, la moglie non debba chiedergli il permesso. L’uomo ha anche ammesso che seguirà la donna in questa sua avventura… “a meno che non sia qualche partita importante di mezzo”.