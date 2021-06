angela-melillo-diretta-su-massimiliano-rosolino-“tu-non-hai-mai-…”

Spread the love











Angela Melillo ha vissuto l’esperienza come concorrente all’Isola dei famosi e ora che è finita ha deciso di raccontare alcuni aneddoti e di svelare qualcosa che durante il soggiorno all’isola non ha mai rivelato. Ecco di cosa si tratta.

Angela Melillo commenta il post di Massimiliano Rosolino e ha per lui bellissime parole

Massimiliano Rosolino è intervenutosui social dove ha fatto una sorta di bilancio su quella che è stata la sua esperienza all’Isola dei famosi.

Infatti, sulla sua pagina Instagram Massimiliano Rosolino, che in questa edizione dell’Isola è stato l’inviato, ha raccolto molti consensi soprattutto tar i naufraghi e, dopo che ha parlato di come ha vissuto la sua isola, Angela Melillo ha commentato così: “Ti facevamo mille domande ogni volta, ma non hai mai detto nulla…Ti sei limitato ad accompagnarci con i tuoi mille sorrisi…Grazie di tutto…”

E poi ha anche aggiunto: “Sei un grande professionista e sei una bella persona”. Anche Daniela Martani, altra concorrente dell’Isola, in più occasioni ha espresso il suo affetto per Rosolino.

Massimiliano Rosolino, sui social, ha ringraziato davvero tutti per l’esperienza che ha vissuto da inviato e ha scritto prima di lasciare l’Isola: “Grazie di tutto…Grazie per l’affetto…Mi mancheranno le dirette e i miei naufraghi…Ci vediamo in Italia…”

Angela Melillo racconta la sua esperienza all’Isola

Angela Melillo ha rilasciato un’intervista a ilGiornale.it dove ha raccontato come ha vissuto la sua esperienza e ha detto: “Ho sbagliato a fare poca strategia. L’unica che ho usato è quella del cuore”.

E poi ha aggiunto: “Sono fiera del percorso fatto … Sono sempre la stessa ma ancora più fiera del percorso che ho fatto”.

Poi, ha voluto ricordare i momenti più duri vissuti all’isola e ha detto: “Durante il gioco sono stata ricoverata … Durante il gioco sono stata ricoverata per un blocco intestinale. Due giorni che ho passato con la flebo sempre attaccata al braccio. È stata tosta”.

E poi, ancora: “Non so se la rifarei come esperienza, per due settimane non ho mangiato, ho patito la fame. Avevo 50 grammi di riso tra pranzo e cena e la notte non passava mai, ho riflettuto molto”.

Infine, ha detto: “Non me l’aspettavo di arrivare molto vicina alla finale, è stato importante per me giungere in semifinale senza ricevere nomination … per evitare delusioni non mi creo molte aspettative”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...